Los fanáticos del béisbol manifiestan a todas luces que el cubano Aroldis Chapman se equivocó en el lanzamiento que le propinó a Michael Brousseau, una pelota que iba a 100 millas por hora y que se quedó levemente adentro, pero que el bateador la disparó por todo el jardín izquierdo y aterrizó a mas de 400 pies.

Una de las cosas más difíciles del béisbol es batear una pelota que es lanzada desde poco más de 18 metros y que llega a una velocidad de 100 millas por hora y que el ojo humano, logra descifrar en solo 0,44 milésimas de segundos, mientras el ojo hace el proceso de divergencia a convergencia. Es un proceso complejo que debe ir acompañado de la forma como se coge el bate, como se para el bateador, y de como hace el swing. Todo esto debe hacerlo en solo este tiempo...! Parece todo esto un procedimiento muy fácil, pero se necesitan años y años de práctica para poder hacerlo de manera efectiva.

A Aroldis Chapman no es tan fácil conectarle jonrones, en toda su historia en la mayores, en 11 años, solo le han conectado 29 batazos de 4 esquinas, en 547.1 entradas lanzadas, esto nos da un ´promedio de 52 entradas por cada jonrón lanzado Estamos hablando que si el “misil cubano”, solo lanza una entrada, le dan un bambinazo cada 52 juegos, un promedio muy bueno para un lanzador que solo utiliza su velocidad como su arma mas letal. Su máximo numero de innings lanzados en una temporada fue en el año 2015 CON 66.1 entradas.

El profesor Arronte Rodríguez, también cubano y conocedor de las características antropométricas de Chapman, manifestó en un video el día de ayer, que este jonrón no le pasa factura a Chapman, le pasa factura al béisbol, porque el béisbol es el deporte que mas tiene estrategias para poder ganar un partido, y todo no se le puede cargar a los jonrones. Si bien es cierto que los Yankees, tienen una nómina que cualquiera puede dar un batazo de 4 esquinas, también es cierto que no hay un bateador que haga un toque sorpresa, que haga una jugada de bateo y corrido, y que sea veloz en las almohadillas, el único que tienen, es Gardner, pero no han sabido explotarle estas facultades, un hombre que tiene 270 bases robadas en sus 13 años con el equipo de los Yankees, además que robó 49 bases en el 2011 y que solo tocó de sacrificio en 3 oportunidades, las nueve veces que ha estado en postemporada. ¿Cuántas veces no fue posible poner un corredor en segunda sin outs y poder ganar un partido...? La sabermetría dice que un toque de sacrificio es un out perdido, ya que el porcentaje de carreras que se hacen es bajo en comparación con lo que se puede producir con el bateo largo. Lógicamente en partidos cerrados, un toque sorpresa o un toque se sacrificio puede ser una jugada pertinente en estas condiciones de juego.

También creo como el profesor Arronte, que Chapman no se equivocó, acudió a su arma mas letal que es la velocidad, pero con la desventaja que el lanzamiento se quedó un poco adentro y Broseau, pudo descifrarlo y devolverlo a más de 120 millas por hora. Lo que debe hacer Chapman, según el profesor Arronte, es tratar de aprender otro tipo de lanzamientos, como una curva 12-6, la cual sería demoledora, por su condición de lanzador zurdo.

Chapman se convierte en el primer lanzador que le conectan dos jonrones en años consecutivos para definir una serie, el año pasado fue José Altuve, este año fue Michael Brousseau. La diferencia fueron las millas, contra el venezolano la pelota viajó a 84 millas y mientras que, contra el tercera base de Tampa, fue a 100 millas por hora. Solo 16 millas de diferencia.