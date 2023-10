Satanás me pidió el voto

Iba yo el otro día caminando por los pasillos de la facultad cuando se me apareció Satanás. ¿Cómo dice? Lo que oye, señora. Se me apareció Satanás. El Príncipe de las Tinieblas, el Diablo, el Demonio, Mefistófeles, el Maligno. Como me encontraba en sede universitaria, Belcebú tomó carne en el cuerpo de un representante de Colciencias, que para los profesores es lo más parecido que tenemos a la encarnación del mal. Buenas tardes, me dijo muy educado. Buenas tardes, le respondí yo sorprendido ante la civilización de semejante manifestación de todo lo hediondo y corrupto de este mundo. ¿Qué se le ofrece? Me atreví a preguntar. He venido para pedirle que escriba un artículo en ese diario con el que colabora usted. ¿No me diga? Me sorprendí yo ante el intento infernal de influir en mis columnas de opinión. No sabía que allí abajo me leían ustedes. Expuse entre satisfecho e inquieto.

Por supuesto, asintió el Inmundo, tenemos por costumbre seguir atentamente a nuestros futuros residentes. Oh, ya veo, ¿y de qué quiere usted que escriba mi próxima columna? De las inminentes elecciones. Afirmó con una seriedad pétrea. ¿Desea que pida el voto para alguno de los candidatos en liza? No, nada de eso. Me respondió. ¿Quizá quiere que defienda la abstención, el voto en blanco, el voto nulo? En absoluto, volvió a negar. Entonces, ¿qué quiere usted que escriba? Quiero que escriba un artículo defendiendo la oportunidad de votarme a mí. ¿A usted? Pregunté. Sí, a mí. Me dijo. ¿Quiere usted ser alcalde o gobernador? Le pregunté. Yo ya soy alcalde y ya soy gobernador. Me respondió. Yo soy todos los alcaldes y todos los gobernadores. Yo soy el presidente de la República y soy el líder de todos los partidos opositores. Yo soy todos los políticos y lo he sido siempre. Lo que quiero es salir de las sombras y hacerlo público. Que por fin los colombianos sepan a quien están votando en realidad. Pero eso que plantea sería terrible.

¿Se imagina el shock que supondría para los colombianos saber que su democracia no ha consistido nunca en otra cosa más que en votar a Lucifer? Sería una crisis terrorífica. No quiero ni imaginármelo. Bueno, me dijo el Horrendo, entiendo sus razones, pero aun así escribirá lo que le dije. ¿Y si no lo hago? Me atreví a contestarle. Entonces, le castigaré del más cruel de los modos. Le haré lo más atroz que sea capaz de imaginar. ¿Me matará? Pregunté asustado. Mucho peor, le volveré un votante colombiano.