Estamos en la era de “el sálvese quien pueda”, el Gobierno sin un norte claro con reformas de las que tienen que retractarse, por otro lado un pueblo opositor inconforme que cada reforma nos perjudique, otra parte de la población revolucionado, llamando a la violencia sin importar que estamos en medio de tremenda crisis de salud, protestando en un momento inapropiado; total escepticismo de muchas personas ante estos tiempos difíciles, muy poca empatía y solidaridad.

Jamás hubiéramos pensado que nosotros tuviéramos que pasar por una pandemia, que pasáramos a la historia y que nuestros hijos les contaran a nuestros nietos, lo que estamos viviendo, una enfermedad que es un enemigo invisible, que además de tenernos secuestrados involuntariamente, ya se perdió la capacidad de asombro para muchos y ven normal la vida así; los tapabocas, las máscaras, el alcohol, el distanciamiento que para muchos que estaban acostumbrados a la vida social ha sido duro, con el pasar del tiempo, casi 1 año y medio, se ha vuelto el diario vivir que los demás mueran, familiares, amigos, conocidos, algo que al principio era aterrador, ahora muchos dan las sentidas condolencias y al día siguiente no importa, porque no son sus muertos, donde los humanos están demostrando tristemente de qué están hechos.

Ojalá ver la vida así no se nos convierta en normalidad porque somos seres adaptables. Hoy unos entierran a su ser querido, pero quien dio las condolencias no sabe que sea probable que en 6 meses le toque enterrar un familiar.

Ojalá esta pandemia no nos haga insensibles.

Son más de 80 mil víctimas y detrás de ellas familias sufriendo por la partida de sus seres queridos y un Gobierno que tristemente no pudo sopesar entre la vida y el sostenimiento de la economía, aunado a un sistema de salud obsoleto producto de los desfalcos de muchos de los que han pasado por la administración pública y no han invertido en lo más importante, la salud.

Un Gobierno con tan poca credibilidad, está más que visto que para sus compatriotas, la gran mayoría asistió al llamado de Estados Unidos de irse a vacunar porque nadie cree en la efectividad y eficacia del sector salud, ni siquiera los que pertenecen y trabajan para el mismo Gobierno.

Señores, tristemente este país por el hambre, por tener un índice de pobreza por encima de 1 dígito, por ser un Gobierno que una pandemia lo volvió nada por no estar preparados económica y estratégicamente no prevaleció la vida, que es lo más importante.

Si no hay vida, no hay nada. Lo material se recupera, en cambio la vida no vuelve.