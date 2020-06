Salvemos a Cartagena: de las urnas, a la realidad

El 27 de octubre del 2019, día de las elecciones territoriales, en Cartagena se impuso una idea, que más que representar a un grupo significativo de ciudadanos, o a un candidato puntual, respaldaba el sentimiento generalizado que los cartageneros vociferaban en sus adentros y transmitían en las calles: salvemos a Cartagena. Esta necesidad de salvación surgió por los múltiples escándalos de corrupción que se han presentado en este distrito en los últimos periodos de gobierno, los cuales han ocasionado que en los últimos tres cuatrienios (incluyendo el presente) Cartagena haya tenido 12 alcaldes (cuatro veces más del número que debió tener), suspensiones de concejales, y hasta polémicas asociadas a sus autoridades locales. Cartagena es tierra de todos, y a la vez de nadie, pero ya su población llegó hasta el límite. Actualmente, se tiene claro que es preciso salvarla, pero ¿cómo se logra? Ese es el interrogante principal que surge en el marco coyuntural.

¿Cómo salvar a Cartagena?

1. Más allá de la Corrupción

Para lograr el objetivo de salvar a Cartagena, la administración distrital debe tener una visión integral de ciudad, la cual no sólo debe transmitir en el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Salvemos Juntos a Cartagena”, sino también en los discursos y acciones que emprenden el alcalde distrital y su gabinete. Esta aseveración se realiza porque en el plan de desarrollo en cuestión se evidencia que la alcaldía tiene la intención de consolidar a una Cartagena libre y resiliente, por medio de la ejecución de diversos programas y proyectos vinculados a cuatro pilares (Cartagena Resiliente, Incluyente, Contingente, y Transparente) y un eje transversal (Cartagena con Atención y Garantía de Derechos A Población Diferencial), que a su vez se encuentran conectados con los distintos sectores de la administración pública, buscando así, en últimas, alcanzar un “progreso multidimensional”. No obstante, en las apariciones del alcalde distrital, queda la sensación de que todo se reduce al enfoque monotemático en materia de corrupción, que si bien es trascedental y determinante para obtener victorias electorales, no es suficiente para gobernar. Por este motivo, es vital que el equipo de trabajo del distrito, en cabeza del burgomaestre, articule su accionar con su propio plan de desarrollo y así se supere el discurso monótono y poco integral de la lucha contra la corrupción.

2.Salud en los tiempos del COVID-19

Habiendo expuesto lo anterior, es esencial analizar la situación actual a la que se enfrenta Cartagena a raíz de la presencia del COVID-19. De acuerdo, a las cifras tomadas de la aplicación oficial del Gobierno Nacional para hacerle seguimiento al Coronavirus, CoronAPP, el día miércoles 28 de mayo a las 8 pm, se determinó que después de Leticia, el distrito de Cartagena es el que más casos activos de COVID-19 presenta por cada 50.000 habitantes (seguido por Barranquilla, Bogotá y Cali, estas son las cinco capitales de departamento que han sido objeto de estudio en los últimos días). El caso de Leticia, Amazonas, genera preocupación, pero a su vez se entiende que sus elevados niveles de contagio se deben a la proximidad geográfica con países como Perú y Brasil, y a la falta histórica de la presencia estatal en todos sus niveles y servicios. Cartagena, a diferencia de Leticia, no se relaciona con esas situaciones que explican la pronunciada existencia del virus en su territorio, razón por la cual impera prestarle atención al estado de este distrito. Según los datos ya mencionados, por cada 50.000 habitantes, Cartagena tiene aproximadamente 88 contagiados activos, Barranquilla 53, Bogotá 35, y Cali 30. Esto significa, que si los casos de Barranquilla y Bogotá de por si son preocupantes, Cartagena al sumar 88 personas contagiadas por cada 50.000 habitantes (es justo la sumatoria de Barranquilla con 53, más Bogotá con 35), se encuentra en una situación crítica, pues es cómo si tuviera la realidad barranquillera y bogotana toda sumada en sólo el territorio cartagenero. A esto, es preciso adicionarle que el número de fallecidos en Cartagena es de 106, mientras que el de Barranquilla es de 45, lo que indica que la primera presenta una tasa de mortalidad relacionada con el virus igual a la de la arenosa multiplicada por 2.4 aproximadamente. Asimismo, es importante mencionar que actualmente las UCIs de Cartagena tienen una ocupación del 85%, por esta razón, si se llega a mantener o incrementar la tendencia de numerosos casos de contagio por día, es probable que se arribe al punto en el que la demanda de UCIs supere la oferta, y en consecuencia, personas contagiadas de COVID-19 no puedan ser atendidas con el servicio de salud de calidad que corresponde.

Esa es la realidad de Cartagena en términos de salud, y del reconocimiento de la dificultad de ésta se debe partir para enderezar el camino. De la administración distrital se requiere que realice campañas de responsabilidad y cultura ciudadana que concienticen a la población de la importancia de quedarse en casa y en caso de salir respetar las medidas sanitarias y el distanciamiento social; que en conjunto con la Policía Nacional garanticen el cumplimento de las medidas restrictivas (mano dura con los irresponsables y por lo menos presencia permanente en los barrios con mayores niveles de contagios e indisciplina ciudadana); que amplíen la cobertura del sistema hospitalario (especialmente el número de UCIs); que mejoren el servicio de salud que se le está brindando a los pacientes contagiados de COVID-19 (la tasa de mortalidad es elevada); y que integren a la sociedad civil a la toma de decisiones y ejecución de las mismas, para superar esta situación crítica se necesitan los aportes de la totalidad de los actores cartageneros.

3. Reactivación Económica

A lo largo y ancho del globo terráqueo la reactivación de la economía es un gran reto, sin lugar a dudas, el COVID-19 ha producido efectos adversos que superan cualquier proyección. En este difícil panorama mundial, se ubica Colombia, país cuya economía en los meses anteriores al COVID-19 se venía recuperando de la desaceleración económica evidenciada en los últimos dos años aproximadamente.

El distrito de Cartagena, no se salva de las fluctuaciones de la economía mundial, por el contrario, puede ser uno de los más afectados. Esta afirmación se realiza porque el turismo, y los sectores vinculados a éste, son piezas fundamentales de la economía de Cartagena, y es innegable que en lo que resta del año, éstos van a seguir siendo afectados por los coletazos del COVID-19. Las restricciones de vuelos nacionales e internacionales a nivel mundial; la existencia del virus en el país y en especial en Cartagena; la carencia de recursos económicos en las economías personales y familiares; la imposición de cuarentenas en distintos países; y la implementación de medidas que controlen el aforo, la presencia y la movilidad, tanto en las instalaciones de los hoteles, como en los destinos turísticos ubicados en el distrito y sus inmediaciones, son algunas de las razones por las cuales se divisa que se puede reducir el turismo de manera significativa.

Al tener en cuenta este escenario, y que la ejecución de las estrategias anticorrupción (bandera de la actual administración) permitirán incrementar los recursos públicos disponibles para la inversión (el capital que antes desaparecía por la existencia de actividades corruptas, ahora estará a disposición de la alcaldía), es esencial que la administración distrital priorice el respaldo al turismo y a los sectores ligados a éste. Como Alcaldía de Cartagena, hoy más que nunca se necesita emprender un proyecto de promoción de ciudad, mediante el cual se le permita apreciar al turista que Cartagena está preparada para recibirlo con el fin de brindarle todas las comodidades y beneficios garantizando su salud y seguridad. La administración distrital como entidad tiene una deuda histórica con el turismo, y no solo en materia de marketing territorial, sino también en todo lo que respecta a la organización y coordinación de todos los aspectos que posibiliten optimizar la experiencia de cada turista (control de precios, condiciones de seguridad en zonas turísticas, mantenimiento de piezas turísticas, establecimiento de rutas turísticas, capacitación del personal que atiende a los turistas, regulación del comercio informal en espacio turísticos, veeduría de operadores turísticos, y homogeneización de la oferta turística, entre otros).

De manera simultánea, la Alcaldía de Cartagena debe permitir e impulsar la operación del resto del tejido productivo, sin descuidar el monitoreo del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, en aras de que estos componentes del PIB de Cartagena puedan seguir produciendo y así compensar cualquier disminución que se presente en la arista del turismo y sus sectores asociados. La omisión de las acciones anteriormente mencionadas puede resultar en el crecimiento exponencial de los indices de pobreza y desempleo, y en consecuencia, de los niveles de crimen, inseguridad, protestas, y alteraciones del orden público.

4. Estabilidad Gubernamental

En los últimos tres periodos de gobierno no se ha identificado a un alcalde que pueda sostener su cargo por todo el cuatrienio en el distrito de Cartagena. En virtud de lo anterior, es trascendental que el burgomaestre actual pueda permanecer en la alcaldía los cuatro años que corresponden, y así pueda ejecutar su plan de desarrollo en su totalidad. Dau es alabado por algunos, criticado por otros, pero la democracia es la democracia, y obtuvo una victoria electoral en franca lid que es preciso respetar. Cartagena necesita estabilidad gubernamental, no perder más tiempo en engorrosos empalmes entre alcaldes y elecciones atípicas. Este distrito urge de un alcalde

que pueda tener un periodo completo para implementar su plan de desarrollo, hoy es Dau, mañana será otro alcalde, pero a lo que no puede acostumbrarse la población cartagenera es a la interrupción de los procesos de gobierno, a que en un solo cuatrienio desfilen varios nombres por el despacho del alcalde. El balón de la estabilidad gubernamental está en manos de la administración distrital actual, de su buen proceder depende que los entes de control no encuentren motivos para obstaculizar lo que podría ser un hito en la historia reciente de Cartagena: la culminación de un periodo de gobierno con un sólo alcalde elegido por voto popular.

5. Reconciliación, Articulación y Participación

Ciertamente, el deber de todo líder, y más en tiempos de crisis, es contar con un discurso integracionista. Hoy más que nunca, todos los actores que tienen presencia en Cartagena deben estar unidos (sector público, sector privado, academia, medios de comunicación, ONGs, entidades sin animo de lucro y la ciudadanía, entre otros). Por esta razón, es fundamental que la Alcaldía Distrital genere espacios participativos para grupos específicos (agrupados de acuerdo a sus actividades e intereses) y también para la ciudadanía en general. Si existen asperezas intersectoriales, intrasectoriales, o incluso entre la administración y algún sector puntual, es el momento de limarlas. La reconciliación es necesaria para que pueda existir armonía entre la totalidad de los actores.

El gobierno distrital al fomentar la participación ciudadana, podrá escuchar cuales son las problemáticas, necesidades, recomendaciones, intereses, objetivos, alternativas de solución, y apreciaciones de retroalimentación de múltiples actores, lo que le posibilitará contar con más insumos en aras de optimizar sus procesos de toma de decisiones. Si bien es cierto que Cartagena necesita estabilidad gubernamental, la administración actual debe entender que para lograrla es vital que exista legitimidad, y con miras a obtener esta última, es indispensable que el alcalde gobierne de la mano de la sociedad civil cartagenera. Con participación y articulación entre las partes, garantizando que exista armonía entre éstas, entre todos JUNTOS, tal y como lo indica el nombre del plan de desarrollo, se podrá salvar a Cartagena.

Sin lugar a dudas, la intervención que requiere Cartagena no sólo se limita al ámbito de la corrupción, también se relaciona con situaciones presentes y futuras que necesitan del trabajo mancomunado de todos sus actores para ser superadas. Llegó el momento de que todos, a pesar de sus diferencias, converjan en una sola idea, en un solo objetivo, y que día a día sus decisiones y acciones nazcan de la voz interna que les indica ¡Salvemos a Cartagena!