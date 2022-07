El sistema de salud es patrimonio de los colombianos. Dicho esto, respeto el análisis que ha hecho el grupo liderado por la nueva ministra, pero una conquista del sistema que en 30 años se ha consolidado a pesar de los entuertos de su implementación; la ley no fue por generación espontánea, comenzó con 3 leyes previas: la ley 10, 60 y 100 para conseguir lo que hoy tenemos. La casi universalidad de la cobertura. Es necesario recordar muchas cosas que al parecer la memoria de los colombianos olvidan frecuentemente. Uno de esos ejemplos nos lleva al año del juicio al presidente Samper que retardó en más de un año el proceso de reglamentación de la ley 100 y luego a pupitrazo limpió y en forma de cascada de fichas de dominó, se aprobaron una cantidad enorme de articulados orangután. Todos estos se han venido corrigiendo año tras años.

Hoy quiero sensibilizar que cambiar todo para entrar en el túnel del tiempo y regresar más de 35 años puede ser un desajuste institucional enorme y la pérdida de una gran conquista a pesar de las fallas del sistema. Colombia es institucionalmente fuerte. No está construida sobre cáscaras de huevo. No sería justo decir que este patrimonio es solo de nuestro sistema con los 8 preceptos fundamentales de cualquier sistema de salud, que Colombia ha logrado llegar a ser uno de los mejores sistemas es indiscutible y el COVID lo demostró. Estos son: aseguramiento, ahorro, equidad, solidaridad, universalidad, complementariedad, subsidiaridad y calidad. No tengo espacio para desarrollar cada uno, pero sí podemos decir que antes del SGSS actual supera en más del 80% al sistema nacional de salud, en el que me formé como médico. Existen muchos sistemas de salud, pero hay 3 tipologías del mismo a manera de resumen: 1. Sistema nacional de salud que es totalmente del Estado vía impuesto en su financiamiento 2. Modelo de seguridad social contribución de empleados y empleadores y 3. El aseguramiento privado. Los dos referentes para cualquiera de ellos son: población y servicios de salud.

El aseguramiento depende de una política de aportes y vía empleo formal que contribuye a que el sistema se sostenga. Mi humilde sugerencia al presidente Petro, debe enfocarse en buscar un aumento del empleo formal incrementando la contribución y reducir el subsidio. Construir sobre lo que se viene construyendo. Si logramos mejorar la calidad del empleo formal y que se lleve a tendencia cero la elusión al sistema, podemos decir que se financia suficientemente la salud. Pero si además logramos acabar con los carteles de la salud (corrupción) no digamos más, tendremos el mejor sistema de salud sin que acabe con el patrimonio de cualquier familia.

Ahora, regresar a la administración el riesgo, aseguramiento y el financiamiento vía Estado, además de crear infraestructura y emplear el recurso humano, se quiebra nuestro sistema de salud. Espero no nos descorchemos y logremos mejorar lo que hay. ¡Salud!