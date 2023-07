Ruta Caribe II y Turbaco

Atlántico y Bolívar se juegan la posibilidad de tener una conexión en doble calzada entre Cartagena y Barranquilla por La Cordialidad. Este proyecto hace parte un gran objetivo de futuro: la integración de la Ciudad Caribe, y de conectarnos de manera más eficiente con Santa Marta, propósito que se encuentra incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’.

La Ruta Caribe II busca mantener en excelente estado 253 km de vías en ambos departamentos, construir 79 km de segundas calzadas, 16 km de variantes en las cabeceras municipales, y 8 nuevas intersecciones; el proyecto generaría 4.800 empleos directos y 2.700 empleos indirectos, aumentaría el ancho y la seguridad de la vía actual, dinamizaría la economía de los municipios que atraviesa, y reduciría en 36% el tiempo de desplazamiento entre Cartagena y Barranquilla.

Sin embargo, la situación actual del peaje de Turbaco ha puesto en jaque el cierre financiero del proyecto, y se avecina una posible liquidación.

Si no se construye Ruta Caribe II, los habitantes de la región perderemos las oportunidades de empleo, crecimiento y desarrollo ya mencionadas, el Estado estaría en riesgo de perder cuantiosos recursos en demandas y reclamaciones, y la vía actual caería en manos del Invias, entidad que no tiene recursos ni gestión demostrable para mantenerla en óptimas condiciones: basta con ver el tramo que tienen en la Vía al Mar, o recordar cómo era ir a Sincelejo antes de la pandemia. La vía rápidamente se deteriorará y aumentarán los tiempos de desplazamiento y la accidentalidad. Además, la región no debe permitirse perder 4,3 billones de pesos en inversión.

Por lo anterior, de manera articulada el Consejo Gremial de Bolívar y el Comité Intergremial del Atlántico radicamos ante el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura una carta abierta en la que proponemos que no se cobre peaje en Turbaco a las categorías I y II mientras se realizan los estudios técnicos requeridos para la reubicación del peaje. De hecho, es la propuesta que la Agencia ya puso sobre la mesa, y no proponemos nada distinto a aceptarla.

Con un proyecto ya adjudicado, con acta de inicio, y con tanto en juego para la región, los consensos deben abrirse paso entre los argumentos contrarios, para tomar decisiones basadas en el bienestar de todos y todas. Invitamos a los actores a darle tiempo al Gobierno Nacional, para que estudie la reubicación de la caseta, y así dar una oportunidad de éxito al proyecto.

*Director ejecutivo del

Consejo Gremial de Bolívar.