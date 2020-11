Esa mañana era lunes 14 de noviembre de 1960. La niña Ruby Bridges, de 6 años de edad, se disponía a ser la primera negra en asistir a un colegio de niños blancos en toda la historia de los Estados Unidos, y en medio del apartheid que asoló el país hasta 1967.

Ruby tenía 4 años cuando fue llevada a Nueva Orleans, en el estado de Louisiana. Sus padres eran miembros de la “Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color” y aceptaron participar en el sistema de integración racial de Nueva Orleans. La niña, protegida por agentes federales, acudió al colegio de educación primaria “William Frantz Elementary”.

Aunque el gobierno ya había aprobado la integración de etnias, los niños negros debían demostrar que tenían el suficiente nivel académico para acceder a las escuelas de blancos; y si lo lograban, las consecuencias no tardarían en manifestarse, puesto que, en la práctica, la gente no aceptaba del todo ese tipo de acercamientos.

Ese año, seis niños negros resultaron aptos, pero la única que se atrevió a asistir a la escuela fue Ruby, quien, durante un año, lo hizo sola, porque los padres de los niños blancos no querían que estuvieran cerca de ella.

“Ese día --recuerda Ruby-- todo el mundo parecía estar muy emocionado. Los vecinos vinieron a casa por la mañana para ayudarme a salir. Llegaron a mi casa dos agentes federales para escoltarme a la escuela. No sentí miedo. Llegamos a la escuela y había un montón de personas en la entrada y agentes de policía a caballo y en motocicletas. Todo parecía como un gran evento.

“Jamás imaginé que todo eso era por mí, que habían organizado una manifestación para impedir que yo acudiese a la escuela. Portaban pancartas: ‘No queremos integrar’. Los federales me tomaron y me metieron rápidamente en la oficina del director. Vi cómo la gente de afuera entraba apresurada y me miraba por la ventana, gritando. Fueron a todas las aulas a sacar a sus hijos, dejando el colegio desierto. Unos sostenían una pequeña caja, que era un ataúd de bebé en el cual habían colocado una muñeca negra.

“Al segundo día, la escuela estaba vacía. El rector me esperaba y me indicó dónde quedaba mi clase. Cuando entré, vi a una mujer que dijo: ‘Hola, soy tu maestra. Mi nombre es Sra. Henry’. Lo primero que pensé fue: ‘¡Es blanca!’, porque nunca había tenido una profesora blanca y no sabía qué esperar. Resultó ser la mejor maestra que jamás tuve, y amé la escuela por ella. Era una mujer que había llegado desde Boston para enseñarme, porque los profesores de la ciudad rehusaban darles clases a niños negros. Fue como una segunda madre para mí, y nos convertimos en las mejores amigas”.