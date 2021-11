El 14 de junio de 1953, en su casa del barrio El Cafetal, en Villanueva (Guajira), Ana Antonia Ospino Campo parió, sin sufrimiento, el sexto hijo de los ocho que le engendró Escolástico Romero Villarreal, presintiendo, por la mansedumbre y la armonía de su llanto, que aquel muchachito llegaba al mundo con el irreductible propósito de cantarle a su comarca, a los canarios sin jaula, a la novia con rostro de niña, al amor sin condiciones, a la nostalgia de aquellos que se marcharon para siempre y, sobre todo, a las noches sin luceros.

En Villanueva, cosecha inagotable de músicos y poetas, nadie ha descifrado el enigma de aquel portento: ¿mutación musical del genoma humano?, ¿esencias celestiales derramadas sobre los manantiales que fertilizan sus cosechas? Aún no existe explicación razonable sobre lo que ocurre, desde hace más de un siglo, en el barrio El Cafetal, de Villanueva, donde la mayoría de los que ahí nacen y se crían, desarrollan talentos poéticos y musicales insuperables. He aquí botones de muestra: los hermanos Zuleta, Israel Romero, Jorge y Daniel Celedón, Egidio Cuadrado, Orangel ‘el Pangue’ Maestre, Jean Carlos Centeno, Poncho Cotes, Alberto Murgas y Rosendo Romero Ospino, quien nació poeta, artesano de versos melancólicos, perfeccionista de la métrica y melodía, tejió una joya musical, ‘Noche sin lucero’, adoptada como himno al amor, a la vida y la esperanza, per saecula saeculorum:

“Quiero morirme como mueren los inviernos, bajo el silencio de una noche veraniega; quiero morirme como se muere mi pueblo, serenamente sin quejarme de esta pena, quiero el sepulcro de una noche sin lucero luego resucitar para una luna parrandera. Quiero morirme bajo el beso de una novia y en cada verso de un paseo villanuevero, quiero robarle los minutos a las horas pa’ que mis padres nunca se me pongan viejos...”.

El maestro Leandro Díaz, desde la lucidez de sus tinieblas, aportó hipótesis místicas sobre aquel portento: -Los Ángeles de la Guarda, al ensamblar los niños destinados a El Cafetal, en un descuido del Altísimo, remplazaron el musculo cardíaco por el más fino acordeón conectado al alma de las constelaciones.

-Yo le creo a Leandro. Está decidido: solicitaré a Rosendo Romero interponer sus buenos oficios para que, mi próximo nieto, nazca y se críe en ese lugar de sortilegio: la montaña, su maestra, los pájaros del monte, sus condiscípulos... que viajen juntos al infinito a impregnarse de versos y melodías. ¿Quién lo duda?