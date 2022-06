Rodolfo y la melancolía

Rodolfo Hernández me hace sentir melancólico. Porque, cuando una de las dos opciones presidenciales es Petro, un liberal como yo debería arrojarse en los brazos del candidato rival, fuera este quien fuese. Sin embargo, dado que el candidato rival es un señor de casi ochenta años que primero dice que su ídolo es Hitler y después corrige para indicar que quiso decir Einstein, pues, qué quieren que les diga, me inunda la melancolía.

¿Qué otro sentimiento puede embargar a cualquiera que asista a las elecciones presidenciales de 2022 para comprobar que las dos opciones en disputa son lo que yo considero un populista de izquierdas, cuyo programa económico me parece llamado a quebrar el país en un par de años, y un populista de derechas que piensa que las mujeres mejor si se quedan en casa criando niños y que no conoce los departamentos de su propio país? Pues melancolía. Son muchos los que estas semanas me han preguntado a quién votaría yo, si fuera colombiano. Mi respuesta es clara: a nadie. Yo votaría en blanco. No podría votar a Petro porque ni me parecen sensatas sus propuestas, ni me sirve el argumento de que es la única opción para evitar que llegue al poder alguien tan ajeno a los usos democráticos como Hernández. Y no podría votar a Hernández, porque me basta con escucharle un par de minutos para darme cuenta de que su presidencia sería un desastre en el respeto a los valores democráticos. ¿Pero acaso Petro es un campeón de la democracia? Petro es una persona que en el pasado creyó buena idea unirse a un grupo violento para obtener objetivos políticos.

Y aún y todo, millones de colombianos votarán por ellos. Me impresionan las mujeres que votan a Hernández y los conservadores que lo consideran un freno al socialismo, haciendo oídos sordos a su manifiesto desprecio a los límites que la democracia impone. Pero me impactan también los que se arrojan en brazos de Petro, como si el hecho de que sus formas sean más civilizadas lo vuelva mágicamente más sensato en los contenidos. Colombia es un país que se debate entre un señor que resuelve sus ataques de nervios a bofetadas y un señor del que hay un video metiendo fajos de billetes en un saco. ¿Qué más se puede decir? Pues que no queda sino encerrarse en casa. Refugiarse en la propia biblioteca, quien la tenga. Votar en blanco el día 19. Y abandonarse a la melancolía deseando que estos cuatro años pasen lo antes posible.