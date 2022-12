Rituales del fuego en Nochevieja

La devoción al fuego ha sido una costumbre compartida por muchas culturas, religiones y sistemas de pensamientos. Heráclito, por ejemplo, sostuvo que el mundo “fue, es y será un eterno fuego vivo”, Zeus expresó su poder en forma de luz y de fuego abrasador y a Prometeo se le castigó, precisamente, por robarlo y regalárselo a los hombres; en Egipto, a las divinidades solares se les identificó con el fuego y a Moisés, el ángel del Señor, se le apareció en forma de fuego en una zarza ardiente.

En Colombia, el ritual del fuego es usado para despedir el año viejo (quemando un muñeco) y recibir el que inicia (encendiendo pólvora). Se trata de un acto cargado de ambigüedad con el que se simboliza tanto la muerte y liberación (año viejo), como la iluminación y regeneración de la vida (año nuevo).

El propósito de este ritual – desde tiempos inmemoriales- es el de conjurar las cosas negativas que sucedieron en el año inmediatamente anterior (desamor, pobreza, desempleo, Trump, coronavirus) para que no reaparezcan en el año nuevo.

Se trata de un acto de magia, pero realmente es un truco fallido, porque como si viviéramos en una especie de eterno retorno o estuviésemos sometidos al juego irracional de un dios burlón, el mal expulsado reaparece cíclicamente.

Mi explicación del por qué este ritual del fuego -en particular- no funciona entre nosotros, es la siguiente. En primer lugar, porque ni a los dioses ni al universo ni al Dios en que cada uno cree les importa un rábano este ritual; en segundo lugar, porque la magia no funciona así o, mejor, no hay magia, lo que existe es un conjunto de principios (físicos y metafísicos) que rigen la vida, la materia (y antimateria) y la energía, y definitivamente, no operan de esta manera; y en tercer lugar, porque lo que sí es efectivo, atrae bendiciones y cambia las energías del universo son las transformaciones espirituales, emocionales y mentales.

Post scriptum: a todos los que amablemente me han acompañado con la lectura de mis columnas, les pido que no contaminen más el ambiente o causen una tragedia con fuego; igualmente, les deseo un feliz y venturoso 2023 y pido al Dios que todo lo rige -presente en todos los credos y creencias- que los queme con su fuego abrazador para que los libere de su pasado (fuente de amargura, resentimiento, odio y tristeza), les permita iniciar el presente iluminados por el amor (fuente de perdón) y la gratitud (fuente de alegría), y encarar el futuro (año nuevo) con fe y esperanza (fuente de confianza).

Amén y amén.

*Profesor universitario.