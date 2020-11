Rizo Pombo y Alberto Araújo reclamaban la autoría del Centro de Convenciones en la entrada principal. Turbay Ayala prefirió callar y se marchó al Hilton. Seguí por la calle larga, frente al Teatro Rialto, el alcalde Dau venía en compañía del procurador Carrillo. Entraron al restaurante “Socorro” entre carcajadas y abrazos. Los transeúntes saludaban agitando pañuelos blancos. En el Teatro Padilla anunciaban la película “Calypso”, se leía: director Francisco Rossi, con Harry Belafonte, Ismael Rivera y Rafael Cortijo: entrada $1,00. De pronto apareció Don Vizo Martínez Martelo, entró a “Mr. Bambilla” donde “Los Mariamulatos” celebraban el cumpleaños de Carol Rumié. Se quitó el sombrero, se unió a la parranda y empezó a bailar. Llegué hasta el callejón Vargas, donde por fortuna encontré el lugar apacible que buscaba. Un pequeño restaurante llamado “La Cocina de Pepina” con sugestivo menú. María Josefina su dueña me atendió.

Terminado el almuerzo y al pasar por la “Puerta del Sol” tropecé con Emigdio y Ubaldo Morales, ellos estaban invitados a la “Casa Blanca” en la Plaza de los Coches, donde Teófilo y Elías Barbur ofrecían whisky y comían empanadas con huevo, en compañía de Don Daniel Lemaitre y el Tuerto López. Apareció el loco Arturo y acabó la fiesta. Cuando llegó la policía salí a la plaza de la Merced, García Márquez trataba de impedir la entrada de un picó al Teatro Heredia. El Nobel bailaba un bolero de Agustín Lara con Mercedes y pedía silencio. Ganó el picó, Gabo tuvo que marcharse. Por la universidad había huelga y el rector Navarro Patrón confrontaba a los estudiantes. Ya en La Serrezuela, Dominguín entraba con Jaime Vélez. Mucho público en la plaza, 4 soberbios toros de Aguas Vivas. Frente a La Ermita del Cabrero, Núñez y Soledad inauguraban un muelle espectacular y una embarcación que hacía la ruta: Ciénaga de la Virgen/Aeropuerto/Manga/Bocagrande. Al abordarla recordé al Río Sena en París. Seguí hasta Bocagrande y Castillo donde derribaron todos los edificios y construían las casas como originalmente estaban. Augusto de Pombo y Víctor Nieto lucían furiosos, se rumoraba también la demolición del Castillo San Felipe para preservar la visual del edificio Aquarela. Enterado de lo que sucedía, Don Blas de Lezo bajó de su pedestal, armaba un ejército y estaba en pie de guerra. Rodolfo Segovia lo animaba desde La Popa y para reforzar su ataque se hizo acompañar por un batallón de Sancho Jimeno, quien estaba más envalentonado que nunca. De pronto me tocaron el hombro, era el vigilante de El Universal. Me había quedado dormido en la sala. Me dijo: “Despierta compa, son las 7 y ya voy a cerrar.”