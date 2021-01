Arrancó el nuevo año y con este la evaluación de desempeño de los alcaldes de cada ciudad. Nuestro Corralito no es ajeno a este fenómeno que genera movimientos como “Cartagena Corrige” que tiene como objetivo revocar el mandato de William Dau. La realidad es que la ley dice que la revocatoria es posible si el alcalde ha incumplido su plan de Gobierno. Otro tipo de críticas no justifican un proceso que en el caso nuestro tendrá un costo de 700 millones aproximadamente. Siendo así, argumentos como irrespetar al pueblo, ser vulgar, no brindar soluciones a problemas de importancia y otros testimonios que se suman a las críticas a nuestro burgomaestre no son válidas. Menos aún en un año atípico como fue el 2020 en el que el COVID se llevó la mayor atención.

Esta suma monetaria sería solo para el proceso de revocatoria. Luego habría que realizar una jornada electoral para elegir el sucesor. Una herramienta democrática que representa un alto costo en medio de la coyuntura del país y la triste historia política que ha vivido Cartagena. Las cifras demuestran que es difícil que este tipo de mecanismo prospere. Desde 1996 se han solicitado 109 revocatorias y solo 5 han dado frutos. Mientras, se desgasta la ciudad y sus recursos en diferencias que no llevan a ninguna parte.

En este momento sería más justo y productivo un movimiento por la unión, la paz y el futuro de Cartagena. Hace unos días un concejal reconocido proponía un “encuentro entre el alcalde, funcionarios, concejales y órganos de control donde se esbocen las ideas y se denuncie lo malo”. Agregaba que “la corrupción no puede seguir, pero tampoco la inoperancia...” Estoy de acuerdo. Unidos se puede hacer más y mejores cosas. Queda claro que la colaboración entre las partes es la premisa clave para avanzar hacia los objetivos de cualquier organización. Rodearse bien, escuchar y hasta arriesgarse a equivocarse es válido. No todos debemos pensar y actuar igual. Pero es necesario que caminemos hacia el mismo fin.

Para lograr una revocatoria se deben recolectar firmas equivalentes al 30% del total de votos con que el candidato obtuvo la victoria, solo aquí se inicia el proceso legal ante la Registraduría para verificar el incumplimiento del plan de gobierno. Un desgaste innecesario de funcionarios que deberán defenderse en un tiempo que le robarán a sus funciones.

Insisto en la necesidad de llegar a acuerdos, no a estar de acuerdo. Trabajar en fines conjuntos, sin tener que vivir juntos. Hay que apoyar lo que es bueno para la ciudad, no lo que es bueno para uno u otro de forma particular. Y aunque difiero del estilo coloquial del alcalde, sí hay que dejar de pendejear y de payasear.