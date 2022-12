El parque de Bolívar es el espacio público más acogedor del Centro Histórico de Cartagena. Desde hace varios años, ante la mirada incrédula de nativos y turistas, ha estado abandonado y convertido en casi una ruina, con sus fuentes inservibles, sus bancas desvencijadas, sus pisos sucios, sus árboles convertidos en letrinas, sus rejas deterioradas, la vegetación silvestre avanzando. La indolencia pura volviéndose costumbre.

En un principio no fue parque sino la Plaza Mayor de la ciudad antigua, en donde se realizaban corridas de toros teniendo al fondo la vieja edificación que sirvió a la Inquisición para sus prácticas inhumanas de combate a la herejía. El parque fue construido en 1892 y disfrutado por la comunidad por más de un siglo, con diversas intervenciones de mantenimiento, antes de ser restaurado en el 2000 durante la administración departamental de Miguel Raad Hernández. Entonces quedó bajo cuidado del Concurso Nacional de Belleza que lo mantuvo hermoso por tres lustros, pero la Alcaldía lo olvidó luego de forma completa, volvió el menoscabo y reinició la desvergüenza. En columnas anteriores me he referido al mancillamiento del parque y el desgreño injustificado.

Ahora, después de muchas denuncias, peticiones, ruegos y estudios, el parque se someterá a obras aprobadas por la Subdirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, con inversión de 1.700 millones de pesos aportados por la gobernación de Bolívar. Debido a que es un Bien de Interés Cultural del orden nacional, al igual que piezas artísticas contenidas en él como la escultura ecuestre del Libertador, el buzón de correo de 1915 y la banca de granito del progreso instalada en una de sus esquinas, se requirió el visto bueno de la autoridad patrimonial nacional.

Tocará restituir cerca de cuatrocientas espadañas que decoraban el enrejado metálico, recientemente desaparecidas vandálicamente, y las rejas se someterán a una reparación profunda para restituir la imagen de la restauración del año dos mil.

Los sistemas hidráulicos y eléctricos de las fuentes, los pisos, mobiliario, jardines, luminarias republicanas, también serán intervenidos.

En la labor de configuración de estudios del estado actual, memorias descriptivas necesarias, presupuesto básico y apoyo desde la perspectiva técnica e histórica al IPCC, participaron importantes profesionales de la arquitectura e ingeniería de la ciudad, como Richard Santos, Germán Bustamante Patrón y Fidias Álvarez Marín. También, Salim Osta. La intervención del parque, que estará cerrado por cinco meses, se inicia a principios de 2023 luego de escogerse la empresa constructora e interventoría por concurso público.