Resiliencia y política

Podríamos también llamarla resiliencia política, social o sociológica. Creo que es menester explicar que: “Resiliencia es la capacidad de asumir con flexibilidad situaciones graves y sobreponerse a ellas”. En los últimos decenios en la medicina y la salud aparecen casos de resiliencia de pacientes que después de una enfermedad grave e incapacitante recuperan su estado de normalidad. No todos los organismos en la medicina muestran capacidad de resiliencia, algunos no reaccionan; sin embargo, las respuestas en los seres humanos evidencian hechos de verdadera resiliencia. En el campo de la psicología podemos decir que es la capacidad que posee la persona para hacer frente a sus propios problemas, superar obstáculos y no ceder a la presión independientemente de la situación. “Es el optimismo del corazón junto al pesimismo de la razón”.

Glosaremos, en esta ocasión el aspecto social, político de conglomerados, países o continentes que mostraron esa capacidad de resiliencia: Alemania después de la segunda guerra fue capaz de recuperarse y superar el nazismo y volver a un equilibrio saludable en lo social y político. Para no entrar en disquisiciones sobre casos individuales en los países europeos, mencionemos en Suramérica a la nación argentina como un ejemplo evidente de ese fenómeno de resiliencia política. Los argentinos en las últimas elecciones, contundentemente derrotaron al gobierno del ultra neoliberal Mauricio Macri poniendo freno a su accionar deletéreo. Macri llegó y arrasó con los beneficios sociales y laborales de sus compatriotas, llevándolos en menos de tres años a la pobreza extrema y la ruina por su interés en solo beneficiar los estándares del sector neoliberal de Argentina. Con medidas económicas que devaluaron el peso en un 54 por ciento y para más daño se comprometió con el Fondo Monetario Internacional, ya que en su obnubilación neoliberal para él esa era la única forma de salir de la crisis; por el contrario, la profundizó. Mostrando una gran capacidad de resiliencia los argentinos lo derrotaron en las urnas y le niegan la posibilidad de seguir en su embeleco neoliberal.

A manera de digresión vale la pena destacar que en el caso de la crisis argentina la -matriz mediática neoliberal- que se mueve en Latinoamérica no destaca esa crisis que es contra el pueblo argentino y prefiere de manera fatigante mencionar el caso de Venezuela; país sometido a un bloqueo económico y a la expoliación de sus capitales petroleros en los bancos mundiales de la red neoliberal por los Estados Unidos de Donald Trump para generar pobreza y miseria en esa nación.

En fin, el de Argentina, reiteramos es un fenómeno evidente de resiliencia social y política e inclusive sociológica. ¿Los colombianos tendrán capacidad de resiliencia?, parece que no.