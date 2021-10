La actual coalición de gobierno en el Congreso se ha caracterizado por hacer trampa y aprobaciones apresuradas, sin conceder plazo para el estudio y debate de los proyectos, engavetando los que no tienen el aval del Centro Democrático.

No solo como alarde de superioridad numérica sino también para dar golpes de opinión con medidas populistas y ganar tiempo en situaciones de crisis política, para favorecer intereses particulares de los amigos del gobierno de Duque.

En su afán de autolegislar para sus intereses políticos, económicos, con grandes privilegios y costosos salarios del erario, aprueban normas que terminan siendo inexequibles por errores en el trámite o por violaciones a la Constitución.

Estos parlamentarios han adoptado la práctica de aprobar leyes inconstitucionales y beneficiarse de su vigencia temporal, aprovechándose de que las sentencias de inexequibilidad tienen, salvo disposición expresa de la Corte, efectos a futuro.

Esta perversa práctica acarrea no solo dilapidación de los recursos del Estado y burla a la confianza pública, sino también graves lesiones a derechos protegidos de las poblaciones vulnerables, clase trabajadora, pensionados y jóvenes.

Tramitan un proyecto de ley que pretende modificar la vinculación de los jóvenes egresados de educación media, técnica, tecnológica, profesional o del Sena, para hacerlo a través de contratos de aprendizaje y no de un contrato de trabajo.

Con la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, Uribe Vélez, con su congreso de bolsillo, impuso no solo que el sol se metiera a las 10 de la noche para no pagar recargo nocturno, también acabó que el contrato de aprendizaje no fuera contrato de trabajo.

Con el proyecto de ley 099 del 2021, presentado el 2 agosto, les está declarando una guerra a los jóvenes, pues no solo ha querido reprimirlos y criminalizarlos, también los obliga a tener empleos mal pagados, sin prestaciones y sin salario digno.

Seguimos en la lucha continua exigiendo públicamente que el Congreso legisle para el pueblo y apruebe los 10 proyectos de ley que presentó el Comité Nacional de Paro el 27 de julio del 2021, que recogen los 6 ejes del pliego nacional de emergencia.

Si estos 10 proyectos son hundidos por la coalición de gobierno, no queda otra opción que el voto a conciencia, apoyando los candidatos de los partidos alternativos, al Congreso el 13 de marzo y presidente el 27 de mayo del 2022.

Si queremos democracia, equidad social y una verdadera paz con justicia social, los abstencionistas, los jóvenes y los indignados de tanta corrupción, están llamados a cambiar la historia con su voto alternativo para renovar el Congreso y la Presidencia.