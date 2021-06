Un día como hoy, hace 116 años, la revista “anales de física” recibió, de un honorable desconocido de 26 años, el artículo “sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento”. Esto es, la famosa teoría de la relatividad. Lo cierto es que la enredada teoría podría resumirse en que el tiempo y el espacio son dimensiones relativas que dependen de dónde y qué esté haciendo el observador. El genio nunca dijo eso de que todo es relativo y nada es absoluto. Él tenía claro que la velocidad de la luz es constante, inmutable, independiente. Así, lo único absoluto es la velocidad de la luz, todo lo demás es relativo. Entender todo esto es ajeno al sentido común de nosotros los mortales. Sin embargo, tuvo, y tiene, gran impacto en aspectos tan disímiles como la carrera espacial, las guerras, los GPS y la filosofía.

Traigo lo anterior a colación puesto que a comienzos de la pandemia se habló de dos dimensiones: economía y salud. Valores absolutos y, al parecer, excluyentes. Entonces se nos encerró para preparar el sistema de salud para lo que vendría. Se establecieron semáforos de alarma para, con base en ellos, tomar las decisiones sobre toques de queda, confinamiento, etc. Luego, seguimos encerrados en espacio y tiempo, local y regionalmente, según el porcentaje de ocupación de las UCI. Todo con la idea de evitar el colapso sanitario y reducir el número de muertes. Ahora, y durante semanas, la mayoría de las ciudades de Colombia han tenido una ocupación cercana al 90% y las urgencias ocupación mayor al 100% y de las restricciones nada.

En otros países, salud y economía han sido manejadas para beneficio de todos y del único valor absoluto, la vida. En Colombia las frías cifras hablan de más de 100.000 muertes, que somos el segundo país en contagios y el tercero en número de muertos por día. En el mundo, por cosas menores, se tomaron, y aún se toman, decisiones restrictivas. En Colombia, muy seguramente, hubo excesos en los cierres y bloqueos iniciales que quebraron un país ya roto. Especialmente porque no se hicieron con el mismo rigor estatal y cumplimiento comunitario de otros lares. Es probable que por ello no logramos lo que queríamos con la salud y sí destruimos nuestra paupérrima economía. Ahora, también, nos excedemos en una apertura indiscriminada y absoluta. Más aún cuando no cumplimos individual ni colectivamente.

Muy seguramente no lograremos los beneficios económicos que deseamos y terminaremos arrasando con nuestra ya limitada salud. Antes y ahora lo absoluto fue “sálvese quien pueda”. Por ello no se entiende que sigamos haciendo lo mismo. Parece que Einstein dijo: “No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo”.