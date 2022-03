Sí, sui géneris porque es el único reinado de belleza... interior, sí, cada participante además de aportar su belleza física presenta su proyecto social. “Crear estrategias a favor de las comunidades más vulnerables” que se expone en la entrevista del jurado que este año duró el doble del tiempo porque cada una de ella presentaba un proyecto muy interesante. Por segundo año consecutivo Mario Vélez y Hans me invitaron a presidir el jurado de la edición 2022 del Reinado de las Américas, cosa que hago con mucho gusto especialmente este año que la Fundación Corazón Contento es la entidad beneficiaria de muchos regalos, pero sobre todo una bellísima gala del arroz, así bautizó Mario la noche de coronación con una meta de 5 toneladas de arroz. Con la señora Luz Estela y la señorona Aleyda logramos un trío proactivo y nunca tuvimos que votar, todas las decisiones fueron unánimes y consecuentes. Estuve muy feliz de trabajar con 90 mujeres y en ningún momento tuve la conciencia del género. Se reunieron delegadas de distintos países de América “mediante un certamen para realizar una actividad altruista de carácter benéfico en humanismo en pro de la clase no favorecida”. La premiación no fue fácil por la calidad y la belleza de todas las participantes, México lindo alegró los eventos con su barra feliz, Brasil con dos representantes que ganaron, Chile, Paraguay, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana, y Colombia que también fue Reina de las Américas, una bellísima caleña japonesa que encantó al jurado. Pero lo que más nos encantó fue el desfile de la categoría CURVI y PLUSS, una señoras, señoronas y señoritas de talla extra large desfilando en la pasarela entre aplausos por su actitud divertida y entregada. También hubo niñas bellísimas y talentosas, una linda paraguaya nos deleitó cantando un “O Sole mío” de preciosa factura con una voz firme y unos agudos espléndidamente logrados. El Concejo de Cartagena también apoyó el reinado y las palabras de Gabriel Rodríguez cofundador de Corazón Contento explicando las actividades de la fundación, los comedores sociales y, pero sobre todo evidenciando el hecho que todo lo que hace la fundación es sin ayuda de las autoridades. Este evento cayó bien y los concejales van a ayudar a corazón Contento por lo menos con una tonelada al mes. Agripina Perea, directora operativa líder de Revivir de los campanos nos relató la visita de las reinas a la sede de la fundación y la felicidad de los niños. Corazón Contento es una fundación que se propone alimentar a más de 400 niños y además educarlos con materias no convencionales, como arte, manualidades, teatro pintura, canto, pero sobre todo lectura y comprensión, a parte unas ayudas consistentes de la Unidad de Riesgo con nuestro hermano Fernando Abello. Todas las donaciones son privadas de ustedes que hacen el milagro con nosotros de conseguir 40 kilos de arroz diario, haga cuenta esto es mucho arroz tú sabes lo que necesitamos. Ama a tu prójimo.