En la misión de lograr objetivos se puede fracasar o tener éxito, algunos definen el éxito como la suma de fracasos, se aprende del ensayo y el error, nuestro camarada Petro parece haber olvidado sus lecciones primarias de cómo obtener un salto dialéctico partiendo de la Ley de unidad y lucha de los contrarios, está convencido que el camino es imponer los cambios que considera lo consolidarán como líder en el poder, tal vez debería recordar que los cambios históricos son producto de procesos y concertaciones, no propiamente de sucesos e imposiciones y que la chispa dialéctica no sale como uno quiere, sino como el sistema puede.

Aunque de los 39 millones de electores potenciales que tiene Colombia, sólo 12 votaron por él, muchos de ellos motivados por la frustraciones históricas de la gestión política de los partidos tradicionales, el mandatario parece estar convencido que su ideología fue el factor crítico de éxito para resultar elegido.

Exagerar cifras descalificando todo lo del anterior gobierno como malo, puede ser una estrategia útil para una campaña política, pero en la práctica y en el mediano y largo plazo, no da resultado, porque la verdad, en estos tiempos digitales, más temprano que tarde emerge, poniendo en evidencia el fracaso de la conducción actual y el discurso del espejo retrovisor que justifica la ineptitud se desgasta.

La regresión a una posición anterior en su desarrollo político, al recurrir al gabinete de confianza cuando fue alcalde de Bogotá, antes que fortaleza denota debilidad, resulta una muestra del revés político producto de tratar de imponer reformas ambiciosas, por supuesto que la naturaleza de su personalidad egocéntrica no le permite contemplar el paisaje político y social de una forma más contextualizada y darse cuenta que es el presidente de 50 millones de colombianos y no de los 12 que votaron por él. Un poco de más de madurez y reflexión no le vendría mal y recordarle la frase de Clausewitz, “la política es la continuidad de la guerra por otros medios”.

Jürgen Habermas, contemporáneo filósofo y sociólogo alemán, tal vez el más notable de la segunda generación de la Escuela de Fráncfort, defensor de la teoría crítica, contribuyó aportando una extraordinaria producción, síntesis de diferentes temáticas y disciplinas, su reflexión acerca de la política y el derecho, invalida la teoría política que nos tenía acostumbrados a un registro conceptual referido al conflicto, a la utilización de la fuerza y al antagonismo de sectores sociales, él pregona la necesidad de construir estrategias para avanzar hacia mejores condiciones de vida; en su obra, estas nociones son sustituidas por la cooperación, el intercambio de buenas razones entre ciudadanos libres e iguales y la primacía del mejor argumento centrado en el consenso racional.