El teatro, ese género literario de las artes escénicas que surgió en la antigua Grecia en el siglo V a. C., y que cuenta historias por medio de la actuación de unos personajes frente a unos espectadores, tuvo en Colombia a una mujer que en marzo de 1998 le abrió las puertas para que fuera apreciado por un público ávido de un arte que le mostrara mundos reconocibles. Ella fue Fanny Mikey, una argentina que fundó un evento que atrajo el interés por el acontecimiento cultural más relevante hasta entonces en el país. Pero después de haberse consolidado bienalmente en Bogotá durante tantos años y que muchos escenarios fueron suyos, la pandemia impuso la necesidad de no ir a sitios concurridos, lo que provocó que espectáculos como el Festival Iberoamericano de Teatro cerrara sus puertas durante dos años. La buena noticia es que este evento internacional, de los más prestigiosos del mundo, volverá del 1 al 17 de abril de este 2022 y en esta nueva etapa una curadora será Alejandra Borrero, la gran actriz cuya carrera comenzó cuando era muy joven y estudiaba teatro en Cali, lo que le dio oportunidad de comenzar a actuar en obras de ese género y luego pasó al cine y la televisión. Esa formación en Teatro le ayudó a conocerlo desde la óptica del análisis y el conocimiento de las obras que es lo que le indujo a crear su propia escena con el proyecto Casa Ensamble en Bogotá con cuatro salas para la presentación de espectáculos de género artístico diferente. Toda esa experiencia le ha dado a Alejandra Borrero la capacidad y el acierto de seleccionar obras como Frankenstein (Estados Unidos), Victus (Colombia), Raphaelle (España), Tres obras cortas y absurdas (Colombia), Pinocho (Reino Unido), El coronel no tiene quién le escriba (Colombia), El perdón (España), Juan Caracol (Colombia), Canto Cardenche (México), La mentira complaciente (Colombia), El bunde de agua (Colombia- Francia), El hombre ¿O quién secuestro a Orson Welles? (Colombia), La canción del norte (Estados Unidos), entre 176 obras que se podrán apreciar también en Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, Pasto. El teatro callejero también recorrerá localidades de Bogotá.

Regresa el Festival Iberoamericano de Teatro y muchas salas del país albergarán a miles de espectadores que tendrán la oportunidad de verse como en un espejo suyo y de la sociedad donde viven, como lo describe con acierto el director británico Peter Brook: “El teatro es un vehículo con el mundo exterior... El teatro nos trae la vida real a escena, a través de los actores que nos muestran el mundo, el espectador puede ser conmovido... El teatro trata de hacer presente lo ausente”. Y John Dryden opina que “la obra de teatro debe ser una imagen justa y vivaz de la naturaleza humana”.