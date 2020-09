Gran expectativa ha causado el último decreto presidencial que habla del “aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable”. Como todo lo que hemos vivido en los últimos meses, las medidas tomadas por el gobierno central y el distrital son un cúmulo de decisiones incoherentes que según ellos tiene como objetivo reactivar la economía.

La primera a la que haré referencia es a la apertura de las marinas que permitirá, previo permiso, salir embarcaciones con la limitante de no poder desembarcar en ninguna parte. La lancha debe salir y llegar al mismo punto sin atracar en ningún otro muelle. Se le olvidó a los genios en epidemiología que en un lugar con una zona insular tan grande como Cartagena las embarcaciones son medios de transporte que permiten a las personas que viven en las islas llegar a abastecerse a la ciudad. Hablan de abrir el sector náutico pero no se nos permite entrar al mar. Aún me pregunto ¿cuál es la justificación científica para no permitir ingresar al agua de la playa, pero se habla nacionalmente de permitir los deportes marítimos incluyendo el buceo? El alcalde habla de que es un retorno crucial a la vocación turística y comercial de la ciudad. Me pregunto: ¿Para ir a dónde si no se pueden bajar de las lanchas ni nadar?

El segundo tema es la apertura de los restaurantes, hoteles y moteles. Aquí mi pregunta salta sobre la elección de los acompañantes para visitar estos lugares mientras exista el pico y cédula. Normalmente estos sitios los visitamos con nuestras parejas familiares y amigos. Pero con la medidas tomadas deberemos averiguar quién tiene una cédula que coincida con la propia para ir a cenar, vacacionar u otra cosa; ¡sin embargo esta medida se puede obviar con una reserva!

Los protocolos de bioseguridad siguen para los establecimientos legalmente establecidos que deberán limitar el aforo de las personas que harán colas interminables. Esto debido a la restricción de la entrada de forma simultánea a un número de personas. Siendo así, si tiene hambre será más fácil “apiñarse” en el carro de fritos de la esquina que sentarse en un restaurante; si va a comprar verduras será más fácil comprársela al carretillero que pasea por el barrio que entrar al supermercado, si se le daña el cargador del celular cómprelo al vendedor del semáforo porque en la tienda de tecnología deberá hacer una fila eterna.

Al final la gran ironía es que el famoso decreto 1168 solo es aplicable en los municipios de “baja afectación”. A la fecha que escribo esta columna Cartagena sigue calificada en “Alta afectación”, lo que nos deja en manos de nuestro alcalde, quien deberá presentar sus decisiones al Ministerio del Interior que deberá autorizarlas previo el concepto del Ministerio de salud y Protección Social. Siendo así, nuestra economía no la desnucará el COVID, la matará la burocracia y las decisiones absurdas.