“Ahora que se revivieron gracias a la Corte las 16 curules especiales de paz para las víctimas, que salgan a querer recortar ahora sí el Congreso, muestra nuevamente el manoseo frente a los derechos las víctimas. Y lo más triste es que nos tilden a los que nos queremos postular como títeres o aliados de las Farc. Y como víctima de violencia sexual, un aborto y del homicidio de mi madre por las mismas Farc, me opongo rotundamente a esta falta de respeto”; le escuché decir a Yolanda Perea, consejera nacional de paz y coordinadora de la campaña Arrópame con tu esperanza; un rostro valiente, un espíritu libre que trabaja incansablemente por empoderar las mujeres que en sus mismos cuerpos han sido territorio de violencia. Muy cercana al sentimiento de Yolanda, en mi opinión, tal cual se plantea en lo argumentado en las plenarias por los ponentes de la iniciativa, es un atentado a la democracia, a la participación, al pluralismo, y una falta a la verdad. Es una propuesta populista que desdibuja lo consignado en nuestra Constitución Política y nuestro anhelo de construcción desde lo colectivo. Ahora bien, esto no debe sorprender ya que una de sus impulsoras, la senadora Paloma Valencia, en el pasado ha lanzado propuestas como un referendo o una consulta ciudadana para que el departamento del Cauca se divida en dos: indígenas y ‘mestizos’. Claro, respetado lector, que no suena nada mal en principio esta propuesta; pero el problema radica en que, con el argumento de reducir los costos de mantener un Congreso de estas proporciones, en realidad es una nueva invisibilización de las víctimas y un desconocimiento a distintos actores sociales, una conformación de nuestro legislador que no dialoga con nuestro contexto actual y una mera reducción numérica. Es falso que un Estado más eficiente es necesariamente más pequeño y sin duda resulta peligroso una pretensión de reforma a uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho atendiendo únicamente criterios de “eficiencia”; toda vez que la naturaleza del Congreso es constituirse en el escenario idóneo para la participación deliberativa, una de las más importantes expresiones de la democracia y en ese sentido de responder al verdadero espíritu de la Constitución del 91 en cuanto represente todos los sectores sociales de esta Colombia tan diversa. Una propuesta que se plantea sin un verdadero debate desde los derechos políticos y derechos humanos puede convertir esta democracia en un ejemplo de democracia procedimental, pero alejarse cada vez más al anhelo de una democracia desde la sustancia y un duro golpe a la legitimidad del Estado. ¡No les demos la espalda nuevamente a las víctimas, no otra vez!.

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional

y magíster en Derecho.