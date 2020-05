Reflexión desde lo local

Ante la crisis causada por la pandemia del COVID-19, existe un debate sobre las políticas públicas necesarias para contrarrestar los efectos negativos. No es una tarea fácil definir una estrategia porque no hay experiencias previas que orienten a las autoridades. El conocimiento aumentará con el tiempo y es posible que una decisión tomada en un momento, no sea la más favorable cuando se analice con la mayor información disponible. Conociendo las limitaciones señaladas, realizaré algunas reflexiones de las opciones de política disponibles desde lo local.

Se pueden identificar cuatro frentes de trabajo importante: (i) la infraestructura del sistema de salud, (ii) la atención a la población vulnerable, (iii) el apoyo al tejido empresarial y (iv) la inversión pública que ayude a mitigar la caída en la economía.

En el primero, es claro que el aislamiento preventivo adoptado por el Gobierno nacional busca ganar tiempo para adecuar la oferta de salud a la mayor demanda que implica la pandemia. Algunas localidades han respondido mejor que otras a este reto y el liderazgo de ciertos gobernantes locales marca la diferencia. Desafortunadamente siguen muchos territorios sin avances aun cuando el aislamiento preventivo se está levantando.

La atención a la población vulnerable se viene desarrollando desde lo nacional, a través de unas transferencias extraordinarias en programas como familias y jóvenes en acción, adulto mayor e ingreso solidario. Aquí es clave que los gobernantes locales trabajen coordinadamente con el gobierno central, para garantizar que esos fondos lleguen a los beneficiarios en su territorio.

Muchos gobiernos locales apoyan con distribución de mercados a la población vulnerable. Asegurar que se entreguen con transparencia y efectividad es fundamental.

El apoyo al tejido empresarial es impulsado por distintos recursos que ha destinado el Gobierno nacional a través de Fogafín, Finagro, Bancoldex y Findeter. Un acompañamiento de los gremios y una dependencia pública ayudaría a que las pequeñas y medianas empresas tengan acceso a estos fondos. Se trata de una labor de conocimiento de las condiciones que aplican y orientación a las empresas para facilitar el acceso a estas ayudas.

Es fundamental adelantar una importante inversión pública que permita generar empleo y demanda local. Las alcaldías y gobernaciones deben identificar los recursos disponibles y proyectos viables para poner en marcha en el menor tiempo posible. Se trata de que el gasto público mitigue el impacto en el empleo y el aparato productivo local para evitar un mayor deterioro en los indicadores sociales.