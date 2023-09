Recuperar los canales

Subrepticiamente, la sección cultural de muchos periódicos del mundo ha ido pasando a encabezarse: “Ocio”, “Farándula” o “Entretenimiento”. A menudo, un artista solo es noticia al pasar a mejor vida, tras lo cual es motivo de elogiosas retahílas, florilegios y sinopsis. A diario, esos mismos espacios son acaparados por burdos libretos como el de Alina y Jim, o telenovelas internacionales cual la de Shakira y Piqué. Es lo que “factura” desde tiempos inmemoriales: pan y circo. Por eso es noticia cualquier mueca de Karol G, cualquier desplante de Bad Bunny, cualquier peinado de Jessi Uribe, cualquier dislate, exabrupto o nimiedad en un apogeo de lo efímero y lo circunstancial.

En época de obligada reinvención para los medios, cuando muchos no sobreviven al frenético ritmo de reconfiguración tecnológica y paradigmática, es lógico que se ceda a las finanzas y se abastezca el interés de las mayorías. Al fin y al cabo, las redes sociales hurtaron muchas de las funciones de la prensa tradicional. Esto motivaba la polémica ley C-18 aprobada a finales de junio en Canadá, dando pie a una lid entre ese estado y el servicio Meta, el cual restringió el acceso a noticias desde agosto para sus usuarios canadienses. Este desafío a un estado democrático ilustra con elocuencia hasta dónde han llegado ciertos monopolios en su estrategia de usurpación: más nos deberían aterrar las nuevas colonizaciones que las pasadas.

Aunque el chisme suela suscitar mayor interés que el dato, se ha propagado la mendaz suposición de que las masas evitan el contenido culto, complejo o reflexivo. Es infundada: los fenómenos socioeconómicos de la ópera o de las novelas por entregas en el siglo XIX, por ejemplo, recuerdan al hoy encarnado por las populares plataformas de streaming. Existirá el público y una disposición genuina hacia toda creación original siempre que su divulgación disponga de un vector adaptado a sus características y ligado a sus principios de intangibilidad. Las redes sociales han desbordado su rol y dictan ahora la mayoría de contenidos en formatos ya establecidos, que amplifican la misma información sin relativizar ni dimensionarla.

El rapto de los canales de difusión artística no se limita al sesgo informativo: en toques, bodas y locales se piden los mismos covers, en los cines no hay variedad ni en los teatros temporada. No existe latitud para que un artista se exprese o haga mella en sociedad salvo de recurrir al más ordinario registro semántico, o morir.

¿No es hora de recuperar los canales perdidos, de ir a buscarlos noticia a noticia, generando visibilidad para lo creativo? ¿Y si lo cultural volviese a priorizarse en el criterio y el enfoque periodísticos, reivindicando ese canal y estimulando lo útil a detrimento del vacuo cotilleo que apenas cosquillea la sesera?