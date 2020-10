Dando clases de posgrado una alumna me preguntó qué podían hacer ellos por mejorar la situación política en Colombia.

Impartía yo un módulo sobre Teoría Constitucional y, como suele ser habitual, acabaron apareciendo las referencias a la realidad contemporánea del país, sus problemas y sus retos.

Como extranjero que soy y al poder comparar la coyuntura colombiana con la de otros países como el mío, es habitual que los alumnos me hagan estas preguntas. Sí, profe, muy bien la teoría y todos esos autores muertos, pero a ver, cuéntenos cosas concretas: ¿qué se puede hacer para que este paisito nuestro salga adelante y supere tanto lío como tiene organizado?

Mis respuestas fueron dos. Las de siempre. Las únicas que considero sensatas: votar y participar. La democracia colombiana funciona muy mal, eso es innegable. Su diseño tiene multitud de taras. Desde el exagerado presidencialismo hasta el equivocado sistema electoral, pasando por la asfixiante centralización, la burocracia infinita y la enormidad legislativa que todo lo regula y nada soluciona. Los derechos se recogen y no se protegen según quién se sea y dónde se viva. El pluralismo está escasamente interiorizado en gran parte de la población, empezando por un importante porcentaje de las élites políticas. La pobreza endémica hace muy complejo constituir una clase media mayoritaria que sustente la institucionalidad democrática. Etc.

Pero los ciudadanos pueden votar. e incluso aunque haya compra de voto, los votos libres de una mayoría pueden cambiar cosas. Tanto en alcaldías, como en gobernaciones, como en el conjunto del Estado. Pero hay que votar y saber a quién se vota. Lo que no puede pretenderse es que, con una abstención recurrente del 50% o más, los políticos electos no sean los mejores y nos quejemos de ello. Hay que votar. Votar habiendo reflexionado con detalle antes. Votar en libertad porque sin voto no hay democracia.

Participar. Salir a la calle y dejar de ver Netflix. Levantar los ojos de la pantalla del celular. Participar en organizaciones culturales, deportivas, cívicas, lo que sea. Pero participar e implicarse en la vida colectiva. No quedarse en casa y después sorprenderse de que nadie le tenga en cuenta a uno.

No tiene que ser activismo político. Ni siquiera una actividad que se identifique con este o aquel partido. Simplemente salir y relacionarse. Puede ser recuperar la memoria de una calle, colaborar con una iglesia, hacer voluntariado en cualquier ámbito. La democracia no es algo estático, ni nada que una vez ganado quede asegurado. Hay que trabajársela. Y no mediante actos rimbombantes ni revolucionarios. Sino desde las pequeñas cosas del día a día.