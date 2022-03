Lo básico es que las democracias son buenas y las dictaduras malas.

Lo básico es que los países tienen derecho a hacer lo que quieran con sus vidas y ningún otro tiene que imponerles su destino. Lo básico es que agredir a otro país con violencia, matando gente, es algo bárbaro y criminal. Lo básico es que la invasión de Ucrania por Rusia es un acto indefendible, injustificable e inmoral. Y quienes no tengan claras todas las afirmaciones anteriores, o bien son indecentes, o bien ignorantes, o bien las dos cosas.

A veces es necesario recordar lo básico porque en estos tiempos de campañas de desinformación pagadas desde el Kremlin, intelectuales de opereta que destilan odio a todo lo que siquiera de lejos huela a EE. UU. y profesores funcionalmente analfabetos que apostolan desde la añoranza de los buenos tiempos del socialismo soviético, el resultado es que a mí me llaman alumnas que consideran que, en el fondo, lo que está haciendo el tirano Putin tiene justificación porque los ucranianos, que están dirigidos por un judío que fue elegido en elecciones democráticas, según se ve son neonazis.

Y eso es lo grave. Que, si no tenemos claro lo básico, después los más jóvenes crecen profundamente equivocados respecto a las ideas más importantes del derecho, la economía y la política. Y después votan lo que votan. Y después pasa lo que pasa. La triste realidad es que un dictador (considerar que Putin fue elegido democráticamente, cuando sus rivales acaban tiroteados o encarcelados, es una broma de mal gusto) ha decidido invadir un país democrático vecino porque este no ha querido obedecer sus órdenes; está matando gente inocente; y está amenazando al resto del mundo con desatar un holocausto nuclear si alguien se atreve a defender a Ucrania.

Pero resulta que la culpa es de la OTAN y de los EE. UU. También en Cuba la culpa de todo es del embargo. Valiente estupidez. ¿Ninguno de los justificadores del tirano se ha preguntado por qué todos los vecinos de Rusia quieren unirse a la OTAN? Quizá por cosas como las que están pasando ahora. Quizá porque la gente, si le dejan, siempre elige la libertad y no la esclavitud. Quizá porque en el siglo XXI cada vez hay menos personas que no sean conscientes que vivir en una democracia liberal con libre mercado es la única opción sensata. O quizá no. Quizá cada vez más las mentiras de los tiranos nublen nuestras mentes. Quizá la alumna que me llamó sea solo un símbolo del desastre que viene.