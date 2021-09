Lo conocí en 1993, cuando vino como presidente del jurado del Festicine. En la calle le pregunté si en 1986 recibió una pequeña réplica en oro de la espada de Bolívar y un diploma declarándolo su guardián por ser memoria de América. “No la recibí che, pero me enteré por un comunicado del M-19”. Dolió, pero abonó a la confianza que nos juntó en un viaje a la Cartagena profunda de los 90. La histórica con sus callecitas de balcones que casi se besan, la extensa muralla que rodea la ciudad vieja, los fuertes y castillos construidos a lomo, sudor y sangre del negro esclavizado. Y a la heroica de las inmensas barriadas de miseria infamante, los ausentes de las guías turísticas, los seres del fango y el relleno, “los que no son aunque sean, los hijos de nadie, los dueños de nada, los que no son seres humanos sino a lo sumo recursos humanos”.

Tomaba notas y con indignación compartimos ver en esa década el Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, la libertad y la alegría conviviendo con el racismo y el hambre que humilla y condena a la mayoría a “existir” sin justicia social ni calidad de vida.

Recorrimos el drama del privilegio natural de un ecosistema de litoral: bahías, lagunas, caños y ciénagas, hermoso ecosistema enfermo de contaminación, corrupción, clientelismo y capitalismo depredador, agravado por la debilidad del Estado. ¿Cuánto hemos cambiado en 28 años? ¡Uff! Hemos avanzado.

Buscando una playa limpia hablamos de la Constitución del 91 y su aporte a un tema urgente: la ecología, la defensa del ambiente en sociedades conformistas y atemorizadas por la violencia.

Ante los intereses en ella se determinó que la propiedad privada es una función social que implica obligaciones, y le es inherente una función ecológica.

Convinimos en la urgencia hacer entender que ser hijo de Dios no exime de la responsabilidad de ser hijos de la Naturaleza y que su destrucción es la de uno mismo como especie.

Todo lo han trastocado, afirma, volvieron a Jesús que era un tipo lindo y liberador en inquisidor para borrar en su nombre la idolatría de creer en la Naturaleza. Pienso en el liderazgo ecológico del Francisco.

Como nos especializaron en perder -continúa- los países desarrollados nos han convertido además en su basurero; no hay ética en lo asumido en la conferencia de Río de Janeiro

Hablamos de atacar la impunidad y penalizar la destrucción del ambiente. Los árboles que cada día mueren, se correlacionan con las fuentes de agua que se secan y la gente que fallece por hambre, enfermedades curables o bala.

También de la necesidad de concientizar sobre el fin del planeta si no revertimos el proceso depredativo. Del apocalipsis cuyos signos se dejan ver y sentir.

Hay demasiada cera en los oídos de esta humanidad y sus oraciones impecables tienen la virtud de derretirla.

*Abogado ambientalista y comunicador.