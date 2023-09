Reconocimiento al sindicalismo

El día jueves 14 del presente mes y año, tuvo lugar en la ciudad de Bogotá un evento presidido por el jefe de Estado y la ministra de Trabajo, se trató de un acto público en el cual se reconoce al movimiento sindical como sujeto de reparación colectiva.

Entendemos en él, el enfoque de la primacía del interés general sobre el bien particular y de manera específica el importante significado del sindicalismo como sujeto colectivo en la reconstrucción de la democracia del país

Acto que tiene pocos o ningún precedente en la historia laboral del país, pues ningún presidente en su condición de jefe de Estado se ha referido al sindicalismo como ideología y a sus protagonistas en su condición de trabajadores y sindicalistas.

Gloria Inés Ramírez Ríos insistió que el movimiento sindical hace parte de la población civil que sufrió estigmatización, la violencia, las torturas, la persecución y las amenazas auspiciadas muchas veces desde las esferas del poder.

Es un llamado más a que los trabajadores, entendamos la responsabilidad histórica que hoy tenemos de cambiar el miedo y la indiferencia por la decisión de hacer uso de nuestro derecho fundamental de asociación y libertad sindical. Un país donde los trabajadores no participemos en forma activa en la vida política, económica y social, porque nos amenazan, asesinan, estigmatizan, despiden, no permiten el derecho sindical, sencillamente no es un país democrático.

Es claro que hay una nueva visión por parte de este gobierno, en la cual las personas no pueden ser tenidas en cuenta como simples mercancías, una nueva visión en la cual el progreso del país y la riqueza no provienen de largas jornadas labor.

Más de 15.810 violaciones contra la vida, la libertad y la integridad personal ha sufrido el movimiento sindical colombiano en las últimas cuatro décadas, incluidos los más de mil docentes afiliados a Fecode que fueron asesinados entre 1986 y 2016.

Entre 1971 y 2023, fueron asesinados 3.323 sindicalistas, 449 sufrieron atentados contra su vida; 7.884 fueron amenazados; 1.987 trabajadores y dirigentes fueron desplazados y 254 que fueron víctimas de desaparición forzada.

El movimiento sindical, por su parte, reconoce en las reformas sociales del Gobierno del cambio, a través de la estabilidad laboral, la reglamentación de la intermediación laboral y la consolidación de los estándares internacionales de la OIT. Invitamos, además, a toda la comunidad laboral a participar en la marcha del próximo 27 de septiembre, llamado Carnaval por la Vida, paz y reformas sociales dignas, que se escuchen las voces de unidad, fraternidad y solidaridad.

*CUT Bolívar