Destacarse en cualquier profesión no es tarea fácil. No necesariamente lo logra el que más corre, sino aquel que con talento, dedicación y disciplina construye una trayectoria durante toda su vida. El pasado jueves, la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) distinguió como profesor honorario al economista Haroldo Calvo Stevenson, un reconocimiento a una vida profesional construida con persistencia, llena de valores académicos y profesionales.

A Haroldo Calvo Stevenson lo conocí en 1997 cuando llegué al Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER) del Banco de la República. En ese entonces era el rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Cartagena. Su nombre me era familiar porque en mis días de estudiante de economía en la Universidad de los Andes conocí que él había sido director del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE), uno de los más antiguos y prestigiosos del país.

Al conocerlo interactuamos en la organización de varios eventos sobre el desarrollo regional y pude apreciar la calidad de sus aportes a las distintas investigaciones que adelantábamos en el CEER. Desde entonces hemos mantenido un diálogo permanente sobre diversos temas académicos, así como sobre la realidad económica, política y social.

En mi desempeño profesional, he admirado el papel que Haroldo jugó en la inserción de los costeños en las grandes ligas de la academia bogotana. En estos momentos cuando no son pocos los coterráneos con estudios doctorales, no imaginamos lo que debió significar para personas nativas de esta región meterse en ese mundo de la intelectualidad económica nacional. Haroldo terminó sus estudios de economía en la Universidad de los Andes en 1967, cuando la representación costeña en esa facultad no era significativa. Continuó con sus estudios de maestría y doctorado en ese campo en la Universidad de Pensilvania, una de las escuelas más importantes en los Estados Unidos. A su regreso a Colombia, asumió la dirección del CEDE y luego fue designado asesor de la Junta Monetaria del Banco de la República, uno de los cargos más importantes en su momento, donde llegaban aquellos con la mejor formación técnica.

Posteriormente volvió a su natal Cartagena, en donde ocupó distintos cargos en el sector público y privado. Desde la gerencia de la sucursal del Banco de la República apoyó distintas iniciativas que aún hoy perduran como la biblioteca Bartolomé Calvo, el Museo del Oro Zenú, el Centro de Convenciones, el Teatro Adolfo Mejía y el Jardín Botánico. También, ha ejercido la docencia en historia económica en universidades de la región, en donde ha influido en la formación de economistas costeños.

Por estas razones, es muy merecido el reconocimiento que hace la UTB como profesor honorario. Felicito a Haroldo Calvo Stevenson y espero que podamos seguir contando con sus aportes a la academia regional y a la formación de nuestros economistas.