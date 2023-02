Razones para la indignación

El malestar y la indignación que generan en los ciudadanos el alza en porcentajes elevados de los impuestos de catastro y otros más, no tienen como causa únicamente el sentir que aumentan los gastos en proporciones mayores a los ingresos, sino la toma de conciencia, cada día más clara, de los niveles de corrupción a los que se ha llegado en un país en el cual los controles éticos han pasado a la trastienda del olvido. ¿Hacia que obras de beneficio público van los capitales que generarán estos aumentos? ¿En una ciudad maloliente y estrangulada por un tráfico asfixiante sin acciones que muestren posibles mejoras en movilidad, por ejemplo?

Adela Cortina, filósofa del comportamiento humano, ha propuesto una ética de mínimos, que logre acordar hacer realidad un mínimo de valores desde los cuales la trasparencia y la claridad no fueran vulnerados. Esta propuesta de una ética de mínimos no ha dejado de hacer carrera en muchos pensadores actuales de la ética. En contrate con ello, a mi juicio, la propuesta evangélica no es de una ética de mínimos sino al contrario, de máximos, es decir, de ideales altos de vivencia de valores en radicalidad, sin contentarse con lo mínimo posible, porque tengamos que aceptar que no tenemos remedio y que siempre viviremos en la truculencia y el engaño, manipulados por los corruptos y corruptores de los buenos y menos buenos.

El cristiano propugna por hacer verdad en la vida de cada día la apuesta de Jesús: “Sed perfectos como el Padre es perfecto (Mt 5,48)” pero la perfección del Padre Dios consiste en la misericordia sin límites, la que entrega la herencia al hijo que la reclama dejándole la libertad de dilapidarla; pero Él sigue siempre allí, a la espera de su retorno vencido por las consecuencias de sus desmanes.

Es urgente el regreso a la honestidad en el manejo de lo público. Tenemos razones para reclamar con indignación que los impuestos no suban en proporciones desorbitantes. Porque no se frenan los escándalos de robos y despilfarros y no importan las consecuencias de aumento del gasto en cambios de decisiones de un gobernante al otro o de una funcionaria a la otra, dejando de lado estudios millonarios que van al cesto de la basura. No son pocos los ciudadanos que han llegado al descaro de pensar que las situaciones no pueden cambiar hacia una ética de la trasparencia y la honradez. Por eso la indignación no solo es razonable, sino es exigencia de las convicciones de fe en quien señaló que era el camino, la verdad y la vida (Jn.14,6).

Que estas razones de indignación y las acciones que ellas acompañan lleven al menos a hacer pensar que este imperio de rapiñas no puede prevalecer sobre el sueño de un país honrado. Que los honestos pueden poner su grano de arena sin mancharse.

*Teólogo, Parroquia Santa Cruz de Manga