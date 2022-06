Razones para creer

Cuando escribo esta columna no tengo la menor idea de quién es nuestro nuevo presidente, pero de lo que sí estoy seguro es que una sociedad o un país no cambia por su presidente. El cambio real, verdadero y de resultados se produce en cada uno de nosotros por la decisión personal e inmodificable de cambiar, de dejar de hacer lo que siempre hemos hecho, de no esperar cosas nuevas haciendo siempre lo mismo y menos aún, de esperar que los demás cambien para ver lo que va a suceder.

Las naciones son el resultado de lo que por acción u omisión cada uno de nosotros ha hecho, o mejor, de lo que se propone efectivamente hacer. Es una simple decisión que no concierne a otros, a padres, familiares, a amigos, es el resultado de mi fuero personal, de mis acciones y decisiones, de nadie más. El mundo o mi ciudad no cambian por lo que otros hagan o dejen de hacer. Si cambio lo que está en mi decisión de cambiar, si modifico mi metro cuadrado, si asumo pequeñas acciones de las que tengo el poder de hacerlo, sin lugar a duda mi entorno cambia y si esa decisión es la de miles o millones de ciudadanos, mi ciudad y el mundo cambian. Pero independientemente de quien sea el presidente para los próximos cuatro años, nada va a cambiar si no es resultado de la decisión personal de aportar desde lo que cada uno puede. Allí está el poder de cada ciudadano, más que de un voto, que se hace en una ocasión para una elección, lo que hacemos cada día y con frecuencia varias veces al día, es tomar decisiones o realizar acciones que inciden en la vida cotidiana, en la construcción de confianza, en estimular cambios, en legitimar lo que estimamos válido y en propiciar unas relaciones propositivas para que otros asuman sus propios retos.

Creo que los colombianos y en especial los que vivimos en Cartagena, tenemos la obligación o el compromiso moral de darnos una oportunidad de empezar a cambiar nuestra ciudad, de mirar el futuro con optimismo, de asumir que la ciudad es simplemente el resultado de lo que somos, la sumatoria de lo que hacemos. En la ciudad confluimos los ciudadanos con nuestras cargas negativas, desconfianzas, descalificaciones de los demás, o por el contrario, con una nueva actitud de colaboración, participación, de construcción de una mejor ciudad. La actitud de cada momento y cada día frente a la ciudad, a sus ciudadanos, autoridades y administradores es una simple decisión que cada uno toma. Sabiendo que de esa decisión se desprenden como en cadena, una serie de reacciones, que al final tendrán dos grandes escenarios: profundizamos la ciudad que hoy tenemos o empezamos a ver y tener una diferente, que no será la fantástica, la soñada o la deseada; será sencillamente la que desde mi decisión voy haciendo.

La decisión está en sus manos. No exija al nuevo gobierno nada de lo que usted no hace. Tenemos la capacidad de construir razones para creer. Ahí esta el poder de cada persona.