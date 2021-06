“Esa es una de las tácticas. Aquí tenemos que robustecer el movimiento. Esto es de largo aliento, esto es para llegar con miras a 2022 y seguir mucho más allá, para derrotar al Centro Democrático, para derrotar a la ultraderecha y llegar al poder en 2022. Eso es de largo aliento y entonces tenemos que cambiar la táctica y frente a esto hay posibilidades, por supuesto, de que tenemos que cambiarla desde los maestros”. Esas fueron las palabras de Nelson Alarcón, quien hasta febrero pasado fue presidente de Fecode, hoy ejecutivo de la organización sindical que agremia a los docentes del país.

Aunque desde Fecode aseguraron que esas son declaraciones personales y no representan la posición oficial de la federación, que desde antes insistía en que no había razones políticas con miras a las elecciones de 2022, no nos digamos mentiras, el paro nacional que empezó el 28 de abril, más allá de la justificada protesta por una inapropiada reforma tributaria y diferentes problemas sociales que se acrecentaron por la pandemia, se dejó penetrar, no por la política, sino por la politiquería desde varios sectores que vieron en la crisis una oportunidad de diálogo, pero el netamente electoral.

Dice Alarcón que si en Perú un profesor (de izquierda) pudo llegar a la Presidencia, por qué no puede pasar lo mismo en Colombia. Ese ha sido el objetivo principal de su “lucha”: aguantar, presionar, quejarse, apelar a la indignación para ganar, más que soluciones, adeptos y, finalmente, votos.

Mientras se dan esos rifirrafes, más de 7 millones de niños del sector oficial llevan más de 450 días sin volver un día a sus colegios; cerca de 50 días de paro siguen afectando el desarrollo de nuestros menores por una educación estancada.

Una de las primeras exigencias de Fecode para volver a la presencialidad era que se vacunara también a los niños mayores de 10 años, cuando aún no estaba aprobada para menores de 16. Difícil así. Ahora bien, no hay que desconocer que la corrupción se ha carcomido nuestro sistema educativo, que la infraestructura es pésima en muchos colegios, que hay que invertirle a la calidad, etc.; sin embargo, pareciera que el ideal es interrumpir el proceso sin importar el costo y el daño a nuestra niñez.

A nivel local hemos vivido esa misma experiencia con el Sudeb, el sindicato que agremia a los educadores de Bolívar. En 2019, luego de que uno de los miembros de esa organización llamara “embeleco” al Plan Maestro de Educación que construyeron por cerca de tres años más de 2.500 personas, entre rectores, estudiantes, maestros, padres de familia, líderes comunitarios, entre otros, el Concejo lo hundió. Los honorables prefirieron escuchar la queja del sindicato, que la propuesta de miles. Hoy, seguimos en las mismas, o peor.

Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz.