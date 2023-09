Quemar libros sagrados

Periódicamente se organiza un buen lío cuando en algún país europeo alguien quema en un lugar público un Corán, se enteran de ello en cualquiera de los países musulmanes y comienzan a amenazar con todo tipo de desgracias si los autores de la quema no son reconvenidos y castigados en el acto. Por lo general, en Europa se condenan de palabra dichos actos pirómanos, pero se recuerda a todos los interesados que la libertad de expresión ampara manifestar las propias opiniones, por más que sea sirviéndose de un medio bastante cafre como lo es ponerse a prender fuego a cosas en la vía pública.

La pregunta es obvia: ¿debe prohibirse y castigarse la quema de un Corán? Antes de responder, háganse la pregunta, pero substituyendo Corán por Biblia o por cualquiera que sea el libro sagrado de ustedes. ¿Debe tolerarse que haya gente que incinere un libro que para otras personas es, literalmente, palabra de Dios? Mi respuesta es inmediata: sí, debe tolerarse. Yo no lo haría. Yo no quemaría ni el Mein Kampf, pero no porque me guste el contenido, sino porque quemar libros, sea cual sea su contenido, es un acto de barbarie. Si no te gustan, no los leas. Si lo que llevan escrito te parece una barbaridad, escribe tú otro denunciándolo. Pero los libros no se queman. Y menos en la calle organizando un espectáculo. Eso debería ser una regla básica de civilización y convivencia.

No obstante, del mismo modo que no me queda más remedio que tolerar a los reguetoneros, a los hombres que visten pantaloncitos cortos y a todos aquellos que usan sandalias, por más que íntimamente deseara romperles un canto rodado en la cabeza, es mi deber, mi obligación como ciudadano, respetar cualquier manifestación de las opiniones de los demás mientras esta no me cause un perjuicio objetivo. Y no, sentirme ofendido no es un perjuicio objetivo. Si sentirse ofendido fuese razón para prohibir cosas, el mundo se volvería de una subjetividad intolerable en la que todos podríamos prohibir lo que nos diese la gana en función de lo que fuese que nos pasase por la cabeza y yo, por ejemplo, podría prohibir predicar a los católicos y evangélicos costeños porque me ofende en lo más íntimo usar música posterior al siglo XVII en un servicio religioso. Las leyes no deben buscar la imposición de la subjetividad de una o muchas personas, sino, en palabras de Kelsen, la conciliación de los intereses de los diferentes grupos sociales. Y este sí que es un verdadero valor democrático.