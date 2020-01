Que todo salga bien

Todavía no se sabe cuál será la suerte de Cartagena bajo la administración del alcalde Dau. Ojalá sea la mejor. La ciudad no resiste otra suspensión, otra interinidad con más alcaldes encargados, y mucho menos nuevas elecciones atípicas.

Por el momento (y parece la opinión general), Dau acaba de proveerse de un gabinete que promete mucho, pues se trata de caras nuevas, o al menos, no nos tienen el ojo rayado a los cartageneros, quienes ya nos estábamos acostumbrando a ver siempre a los mismos con las mismas.

Conozco a algunos de los elegidos por el proceso de selección de Dau, y me consta que no solo son personas serias y trabajadoras; también cargan con la virtud poco común de tener la ciudad en la cabeza y en el corazón, lo que les proporciona una visión diferente de cuáles deberían ser los procedimientos más eficaces para superar el karma que nos ha tocado en suerte. Son personas de una sola pieza y argumentos contundentes. Es por eso que temo que algunos de ellos cualquier día lleguen a chocar con el díscolo comportamiento de Dau, quien lastimosamente ya se está haciendo famoso por su talante lenguaraz, imprudente y hasta irrespetuoso, que no franco, como quieren hacer creer sus seguidores.

Si algo caracteriza a una persona franca es la prudencia y el respeto por el prójimo, aunque sea su contrincante. Sabiendo que, por el momento, no tiene cómo soportar sus argumentos, el hombre franco prefiere guardar silencio antes que ser consecuente con la ligereza, la mentira o el ceder al facilismo de apegarse a lo que opina la mayoría. Dau parece estar muy lejos de ese esquema.

Y es una lástima, empezando porque sus partidarios tienen la plena convicción de que ganó limpiamente las pasadas elecciones, un fenómeno del otro mundo en la Cartagena descuadernada de las últimas décadas. No sería justo entonces que Dau dilapide ese triunfo invirtiendo tiempo en retractaciones y demandas, simplemente porque, al parecer, no ha entendido que ya no está en campaña y que lo eligieron para que fuera el alcalde de los pobres (“mi gente”, les dice), los ricos y los malandrines, así sea para mandar a estos últimos a la cárcel, como tanto ha pregonado. Pero confiamos en que ese mismo gabinete, por el cual se le está aplaudiendo ahora, tenga la suficiente sabiduría y buen temperamento para encauzar con excelencia los propósitos de la nueva administración. No debe perderse de vista, sin embargo, que no es únicamente Dau quien enderazará el rumbo de Cartagena. Se necesitan otros tres o cuatro mandatarios, uno tras otro, que trabajen en la misma sintonía y objetivos. Considero un loable inicio el que Dau hable de austeridad y de eliminación de la burocracia. Esas dos acciones también deben reflejarse en su conducta: hay que reducir las frases incendiarias y aumentar las invitaciones a construir un mejor vividero para todos. Así sea.