El alcalde Dau ha revelado con valor y usando nombres propios, la corrupción que padece la administración pública de Cartagena. Nombres propios y situación que todos conocemos. Denuncias, que sin las pruebas suficientes es imposible imputar cargos por parte de los entes de control.

¿Qué hacen los entes de control?

Son ellos los que deben adelantar las denuncias hechas por la sociedad civil y dar respuesta a los hechos dolosos que van en detrimento del patrimonio (por ejemplo, el desfalco a la red hospitalaria); y reunir las pruebas para poder impartir con rigor la justicia.

¿Qué sigue entonces?

Seguir con el mismo discurso desgastador que no lleva a ninguna parte, más allá de aumentar nuestro desprecio a la clase política, y la de crear incertidumbre entre los ciudadanos, cansados no solo de la corrupción, sino de una especie de desgobierno que se percibe en la conducción de la ciudad.

¿Se acaba la corrupción con simplemente el desprecio de los cartageneros? ¿Puede el alcalde Dau combatirlos con las simples sospechas y sin ninguna prueba? ¡No!

¿Qué sigue entonces?

Empezar a trabajar por Cartagena, con lo que hay, que es mucho y con la gran ventaja política de no tener aparentemente corruptos en su equipo de gobierno.

Es mucho lo que hay que hacer, si el alcalde no actúa, actuarán por él y los que esperan como ave de carroña que fracase se saldrán con la suya. Es momento de empezar a gobernar con sapiencia. Alcalde, como usted, todos despreciamos a los corruptos, pero tenemos que avanzar sobre los cadáveres de estos, y demostrar que sí se puede.

En el arte de gobernar, el alcalde tiene a su favor uno de los más importantes factores: el apoyo del pueblo cartagenero. Nada es más valioso que eso para que emprenda las acciones que van a permitir la reconstrucción de la ciudad. Por favor, empiece ya, es mucho lo que se ha perdido en reyertas inútiles. Avance, mire hacia adelante, es mucho el trabajo que hay que realizar.

Las leyes humanas para gobernar están regidas por 4 virtudes: la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia; el uso de estas, generará el equilibrio necesario.

Confucio decía: “Cuando el alma se halla agitada por la cólera, carece de esta fortaleza; cuando el alma se halla cohibida por el temor, carece de esta fortaleza; cuando el alma se halla embriagada por el placer, no puede mantenerse fuerte; cuando el alma se halla abrumada por el dolor, tampoco puede alcanzar esta fortaleza. Cuando el espíritu se halla turbado por cualquier motivo, miramos y no vemos, escuchamos y no oímos, comemos y no saboreamos”.

Cicerón también decía que los gobernantes para tener éxito deben tener cerca a sus amigos, pero sobre todo a sus enemigos; de estos es donde más aprenderá el arte de gobernar. El gobernante orgulloso y terco que no los tenga en cuenta, irremediablemente perecerá.