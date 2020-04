¿Qué se hizo Dios?

Recientemente una señora amiga, bastante angustiada, me escribió al chat personal haciéndome la pregunta de esta columna. Ella cuida de sus dos padres ancianos a quienes les ha dedicado su vida. Uno de ellos con alzhéimer y el otro añoso y cansado. En medio de esta pandemia, rodeada de riesgos y restricciones y con el deber de conciencia de honrar el cuarto mandamiento, le han llegado horas de impotencia, de frustración y de sufrimiento. Creo que no sea la única que viva esta experiencia.

Viene bien, mirando este hecho de vida, como lo que experimentamos en esta cuarentena, que nos detengamos a meditar sobre el sufrimiento que nos ha traído esta pandemia, el cual hemos ido acumulando entre nosotros, afectando y destruyendo vidas que un día nacieron para la felicidad.

Las cifras hasta hoy, en todo el mundo, son aterradoras: 2.826.904 personas infectadas; 798.449 recuperadas y 197.871 fallecidas. Y todo esto, como decía la señora de la pregunta, sucede ante los ojos mismos de Dios. Añade a su queja, acusadora y llena de rabia, otras preguntas: ¿Dónde está? ¿Realmente quién es Él? ¿Por qué está callado? ¿Será que no va a hacer nada?

Esta queja no nace de quien conoce el sufrimiento desde una cómoda poltrona a través de la TV o las cifras que indican las estadísticas, sino de alguien que lo está “viviendo en carne propia”. Aquí estamos ante una queja razonable que amerita una respuesta.

Vivir la experiencia del pueblo sencillo cartagenero, en su devoción al Santo Cristo de la Expiración, y viendo su fe y confianza en el crucificado misericordioso, me ha dejado dos enseñanzas que deseo compartirles porque creo que nos pueden ayudar.

Lo primero es que Dios no responde con bellas palabras ni hermosas teorías ante el dolor. Él comparte, desde dentro, el drama humano y sufre con nosotros. Mirando al Santo Cristo de la Expiración, conocemos la respuesta de Dios al sufrimiento. Él murió después de un grito lanzado al cielo... pero no contra el cielo.

Lo segundo es que el dolor no es ausencia de Dios. En el dolor y el sufrimiento está Dios. En los momentos de impotencia, Dios está ahí, a nuestro lado, solidario con el que sufre, afectado también Él por el mismo sufrimiento. Allí donde parece que no hay Dios o que se ha retirado, es donde está Dios más cercano que nunca. Allí donde nosotros veríamos su ausencia total, ahí está precisamente la máxima revelación de Dios y de su inexplicable amor a nosotros. Recordemos que Dios no protege de todo sufrimiento... pero sí nos protege en todos los sufrimientos.

Descubramos la cercanía de Dios en nuestro dolor y sufrimiento, sabiendo que un día “Él mismo enjugará las lágrimas de nuestros ojos y ya no habrá muerte ni llanto ni dolor, pues lo de antes habrá pasado” (Ap. 21, 4).