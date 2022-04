Una guerra civil por el camino que vamos si la Registraduría permitiera, como parece puede suceder, un enorme fraude electoral a favor del Pacto Histórico. Conflicto que será cruel, ya que tendrá el combustible poderoso del narcotráfico (JM Santos lo advirtió, la guerra será tenaz y en las ciudades).

Fico Gutiérrez así haga todas las coaliciones posibles podrá ser derrotado, no por Petro sino por la Registraduría, porque como lo señalaba Stalin, el que cuenta los votos es el que gana. Y tendrá que ganar en primera vuelta, y con una diferencia de votos considerablemente cuantiosa, porque es muy factible que el ‘chocorazo’ esté diseñado para la segunda vuelta.

Si acaso esto llegara a suceder, cosa que no debe pasar, así Fico le saque una diferencia enorme de votos, aparecerán, por arte de magia de la Registraduría, los votos que pongan a ganar a Petro.

Mientras tanto las redes sociales, que están en manos de los progresistas, seguirán llenando las redes de falsa información para distraernos, y no podamos dimensionar lo que se podría venir si Petro es elegido. Y nos quedamos contentos con los chistes que se hacen sobre este y su vicepresidente (una negra bonita con cara de odio), como si eso bastará para superar el verdadero problema, que consiste en enfrentar al verídico y real enemigo de Gutiérrez, que no es otro que la propia Registraduría.

Petro no es el adversario a derrotar, el enemigo es el Registrador que escruta los votos.

Pero lo más triste es que el presidente Iván Duque, a quien estimo y profeso cierta admiración, no haga caso de este peligro, siendo en este país la figura presidencial muy poderosa (como lo demostró con creces JM Santos, que hizo lo que le dio la gana), y que lo dejara en la historia universal como el partero de una nueva guerra civil entre colombianos.

Quisiera estar equivocado para no tener que llegar a ponerme el fusil al hombro como si estuviéramos todavía en el siglo XIX, porque sin duda seré el primer soldado para defender la justa causa del libre mercado y la lucha contra el marxismo.

Y no se les olvide sobre todo a Roy Barreras y a Benedetti, que ese régimen totalitario nos traerá un dictador, porque como bien señala el presidente Uribe, Petro es más peligroso que Chávez, porque es muchísimo más hábil que este. Y será implacable.

Los dictadores no tienen amigos (se dice incluso que Fidel le inoculo el cáncer a Chávez, porque no lo podía manipular del todo), y tan despiadado son que por ejemplo Stalin ante su comité de ministros preguntó que, en el supuesto caso que él se enfermara quien de ellos sentía que podría remplazarlo, tres de estos levantaron la mano. Al día siguiente los tres amanecieron muertos. Con los dictadores no se juega y menos con Petro, que como Chávez y Maduro, será muy peligroso porque aunque no tiene petróleo tiene el narcotráfico.

*Arquitecto y poeta