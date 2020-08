¡Que se acabe ya!

¡Que lo haga, por Dios! Este maldito confinamiento, esta limitación ilimitada que le pone límites a nuestras vidas. No puedo más. Estoy aburrido de no poder salir de casa cuando quiero. Me agota tener que dar clases hablándole a una pantalla llena de caras que me miran como miran desde las peceras los tristes peces de colores. Esto es un sinvivir, un no poder, un qué sé yo, yo ya no sé nada. Sólo que quiero que el virus nos deje en paz. Que no mate más. Que no enferme, ni averíe a nuestros vecinos, amigos y familiares. Que se vaya. Que se vuelva a allí de donde salió, no es necesario que se despida, puede irse sin dejar propina. Me tiene acogotado. Mi cabeza no es la que era. Mis ideas giran sin objeto en esta nueva normalidad de hámster, ratoncito que da vueltas en un atormentado cerebro de roedor perdido en su rueda, Sísifo ascendente, Prometeo durmiente, señora, no me mire con esos ojitos color miel.

He leído veinte libros desde que este caos empezó. He aprendido a cocinar y al fin puse una lavadora. Me sé todos los rincones de mi casa. Algunos cuya existencia desconocía y que he descubierto anonadado en estas fechas extrañas. Llegan los domicilios y me pongo el tapabocas. Se van los domicilios y me quito el tapabocas. Ya no soy consciente de si lo llevo o no. El otro día besé a mi perro con la maldita tela en el morro. Acaricié a mi mujer y le arrojé una galletita salada, ve por ella, corre, salta, buena chica. Esa noche conocí el sofá. Mi amigo fiel a mis pies. Mi mujer ya no me dirige la palabra.

Pero es que, ¿quién no se vuelve loco en este desorden? Vas al supermercado, debes limpiarte las manos, te toman la temperatura, 35 justos, ¿tiene usted frío? Sí, el Caribe ya no es lo que era. Te miran la cédula, comprueban el certificado de penales, el crédito con el banco, las calificaciones de la escuela, te preguntan si te encuentras bien y tú respondes que cada día te encuentras menos, que uno de estos días dejarás de encontrarte y te perderás, ay, si te pierdes. Vuelves a casa y en la puerta debes limpiarte los zapatos, en el ascensor nadie se saluda, la gente se mira asustada, oiga, que no soy un virus chino.

Has dejado de cortarte el pelo. De afeitarte la barba. Tus hijos te piden regalos, te confunden con Santa Claus, cantan villancicos a tus espaldas. Las barberías están cerradas. También los gimnasios. No sólo los cabellos blancos tienes en común con el alegre gordito navideño. Algo blando adorna tu cintura. Y no es el amor de una madre. Para ya de comer. Pero el virus te estresa, estar tanto tiempo en casa te estresa, tu perro con mirada suplicante te estresa. Maldito virus. Vete. Déjanos libres. ¡Que se acabe esto ya!