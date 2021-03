Las matemáticas son exactas, sin embargo, parece que también, como todo en este país, se manipulan. El cálculo que se hace de la TIR lograda por la Concesión Vial en la construcción, operación y transferencia del Corredor de Carga, arroja resultados diferentes según quién, o qué programa se utilice para calcularla.

La fórmula que se está utilizando para las concesiones tipo APP, consiste en encontrar, una vez pactada, la ‘tasa de descuento’ que iguala los flujos netos anuales y el costo de la obra en el momento que se adjudicó (TIR). También se pudo calcular el valor presente neto (VPN). Con ello se garantiza que el dueño de la APP recibe el valor ofertado, y se evita la incertidumbre de pronosticar flujos para fijar la fecha de entrega.

Entendamos para empezar, que todo cálculo hay que someterlo al juicio humano, y hasta a otros métodos para detectar errores. Y si no los hubiera, buscar explicaciones al resultado. Pues bien, en este caso particular hay unos datos que asumimos, tienen un alto grado de inmunidad ante cualquier injerencia humana. También, que no hay diferencias de criterio entre los financistas, y que se utilizan las fórmulas adecuadas. Siendo así, iguales entradas tienen que producir la misma salida; pero no ha sido así, porque el tratamiento que se le ha dado al aporte por valorización de los industriales por parte del concesionario, según Aciem Bolívar, rompe el principio de homogeneidad temporal y distorsiona el valor de la TIR. Cierto que es un asunto jurídico, porque el contrato es ley entre quienes lo firmaron y no depende de la voluntad de una cualquiera de las partes. Pero fundamentalmente es un asunto de matemáticas financieras, y esas no nos engañan. La multiplicidad de peajes, como lo entiendo, obedece a que la vía tiene varias entradas salidas, y todo el que use el Corredor debe contribuir; pero lo anterior no contradice el principio sobre el que se establece el contrato de concesión.

El alcalde no debe tomarse esto como algo personal. Si prometió en campaña desmontar los peajes, aún puede cumplirlo esperando que se cumpla la TIR. Si ya se cumplió, hace bien en demandarlo, pero como lo veo es una lucha de financistas más que de abogados. Y no se debe pasar por alto, que esa vía mueve tráfico pesado del comercio nacional e internacional, con impacto macroeconómico, que requiere de un mantenimiento que ni el Distrito ni la Nación son capaces de garantizar.

Amén de que existe una propuesta de iniciativa particular para ampliarla y construir la Quinta Avenida en Manga, que de no obtener recursos nacionales para su construcción deberá financiarse con peajes; sin embargo, los dineros públicos, provengan de donde provengan, es mejor aplicarlos en proyectos de gran impacto social.