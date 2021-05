Posiblemente los años 90 fue una de las épocas más sangrientas y dolorosas de nuestra historia reciente. El narcotráfico permeando todas las estructuras sociales y políticas; convertía esta tierra en un verdadero campo de batalla. Y justo en el momento en que, aturdidos por las explosiones, las reveladoras pruebas de la mafia en el poder, así como graves alteraciones del orden público; un grupo estudiantil nos llevó a plantearnos la necesidad de una nueva fundación del Estado desde un nuevo texto constitucional. Y creímos que si cambiábamos las reglas del juego podríamos atender las deudas históricas de injusticia social para lograr la convivencia pacífica. “Los colombianos requerimos de una Nueva Constitución para la Paz”, decía quien fuera durante años el director técnico de la selección Colombia, Francisco Maturana, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de la época. Cuando construíamos ese texto se decía, por ejemplo, que dadas las facultades que tenía el presidente para emplear poderes suplementarios para defender estabilidad del régimen jurídico, esto había traído consigo el “cierre de los canales de participación y al desconocimiento de las elementales garantías individuales y sociales. De esta forma, se ha propiciado el nacimiento de grupos y movimientos que reivindican el respeto y la adecuada protección de los derechos humanos a través de medios violentos en vista de la imposibilidad de lograrlo dentro de los principios del Estado de Derecho”. Y al terminar la lectura de afirmaciones como estas y ver lo que nos sucede en medio del paro nacional, a poco más de un par de meses de cumplir 30 años de ese momento histórico; me pregunto ¿qué nos sucedió? Recuerdo también, que poco después del nacimiento de este texto, el Estado realizaba pactos silenciosos con criminales para vencer un enemigo común, lo cual resultó suficiente justificación para tal despropósito. En ejercicios de aula acostumbraba preguntar a mis estudiantes ¿quiénes deberían tener pena de muerte?; y obtenía diversas respuestas: guerrilleros, paramilitares, violadores, corruptos, etc. Por lo que posteriormente me permitía recordarles el artículo 11 de la Constitución: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”; y conducía la reflexión a procurar establecer ¿por qué, si nuestra Constitución plantea esta protección, nosotros justificamos la muerte de otro colombiano? Por supuesto recibía otra cantidad de afirmaciones a soportar su idea. Pues bien, hay quienes afirman que no se deben pretender consensos; y sin embargo, es mi más profundo sentir que, no podremos avanzar un paso más como sociedad, si no logramos defender con convicción que: La Vida es Sagrada.