El 10 de diciembre de 1948 quedó consignada para la historia la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Allí se registró en el Artículo 27, el derecho de los ciudadanos a participar en la vida cultural.

“El acceso a la cultura y la posibilidad de disfrutarla sin temor a repercusiones son condiciones necesarias para garantizar el derecho a participar en la vida cultural. La vida cultural se manifiesta en la comunicación, la expresión y las tradiciones cotidianas. No se debe negar a las minorías lingüísticas y religiosas su derecho a abrazar las dimensiones de la vida cultural por ningún motivo”, destaca la Unesco.

Más recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomendó la música, el arte y las actividades culturales por generar beneficios para la salud del cuerpo y la mente. Así mismo, hizo un llamado para que gobiernos y autoridades apliquen políticas que mejoren la colaboración entre los sectores sanitario y artístico.

Sin embargo, a veces se olvida que la cultura es un derecho y que los gobiernos deben garantizar a los ciudadanos espacios para su disfrute. La cultura no es un accesorio, es un aspecto fundamental en la vida y el desarrollo de una sociedad.

En vísperas de nuestras festividades novembrinas, bien cabe recordar el papel protagónico de la cultura, y precisar que no es algo para hablar o abrir espacios solo en este mes, sino que debe ser una prioridad todo el tiempo. Una prioridad para los gobernantes, que deben destinar recursos y tener la voluntad política para otorgarle la importancia que merece.

Prioridad para los gremios, toda vez que, a partir de una oferta cultural robusta, que esté al servicio de cartageneros y visitantes, se facilite la reactivación económica de un sector tan golpeado en este tiempo de pandemia.

Prioridad para los empresarios, que como en otras ciudades de Colombia se ha demostrado, con las alianzas público – privadas se ha impulsado el desarrollo cultural y se han fortalecido procesos de identidad y construcción de ciudadanía gracias a las herramientas que tanto la educación como la cultura facilitan.

Que no se olvide tampoco el rol indispensable de líderes comunitarios, actores festivos, organizaciones del sector civil, quienes pueden desde sus barrios y espacios de intervención hacer pedagogía para el entendimiento de las celebraciones como lo que son, la exaltación y el reconocimiento de la riqueza cultural, y no la excusa para el desorden y el caos que vulnera los derechos de los demás.

Como ciudadanos no olvidemos que, así como la movilidad, la inseguridad, la salud y tantos problemas que aquejan a nuestra ciudad, la cultura también merece una especial mirada. Si algo permite la oferta cultural es el encuentro colectivo, en espacios de igualdad y no discriminación. Que no se olvide.

*Periodista. Mágister en Comunicación.

Twiiter: @javieramoz