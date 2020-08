Acabo de enviarle una carta al ministro Zea en busca de soluciones a la difícil relación entre ganaderos e industria láctea, caracterizada por: 1) Una ganadería que produce más de 7.300 millones de litros. 2) Una industria que acopia el 44,3%, dejando en la informalidad más de 4.000 millones de litros. 3) Una política pública que no logra aumentar el consumo de leche procesada en los estratos 1 y 2, de apenas 36 litros/año, un problema de salud y de equidad. 4) Unos TLC que permiten importaciones crecientes con bajos aranceles, que sumaban 42 mil toneladas a mayo. ¿Por qué una industria con potencial de crecimiento no amplía su capacidad para ensanchar el mercado de leche procesada? Porque está cómoda vendiendo productos de alto costo a estratos altos, y productos que el mercado no requiere, como leche “larga vida” para consumo inmediato, lo cual afecta el bolsillo de las clases medias y bajas. ¿Por qué opta por importar una industria con tanta disponibilidad de materia prima -más del 100% de lo que procesa? Porque los aranceles son bajos y resulta un buen negocio, y porque esas “enlechadas artificiales” mantienen a raya el precio a los “afortunados” que logran venderle su leche. La excusa tradicional es el clima y hoy es la pandemia, el desempleo y la caída del consumo como causas de la enlechada; pero si están “enlechados”, ¿por qué importan? Para incentivar el consumo en los sectores vulnerables y aumentar el acopio, con recursos aportados por los ganaderos al Fondo de Estabilización de Precios, se aprobaron $4.200 millones y $1.000 más para fomentar exportaciones. Los ganaderos ceden a la industria $5.200 millones para que compren su leche y no importen. La industria aumentó 14% las importaciones, acumulando a junio 48 mil toneladas; más de 456 millones de litros que no se compraron a campesinos colombianos en plena pandemia, sino a ganaderos de USA y la UE. El Gobierno no puede prohibir las importaciones sin violar compromisos internacionales, pero la industria, como parte de la concertación y hasta por solidaridad, puede suspenderlas, pues nadie la obliga a comprar. Es hora de que pongamos todos. Además de los 5.200 millones de 2020, durante los cinco años anteriores los ganaderos transfirieron a la industria $12.000 millones, pero el acopio bajó del 51% al 44,3%. Por eso le insisto al ministro en un Fondo común en el que pongamos los ganaderos, pero “que no nos sigan ordeñando”; que también pongan la industria y el Gobierno, para llevar leche procesada a los más pobres. Llueve en el país y habrá más leche. Este mes se celebra el Día Internacional de la “leche vegetal”, una iniciativa de ONG internacionales de animalistas y veganos despistados que quieren acabar con la ganadería. ¡Habrase visto!

*Presidente Ejecutivo de Fedegán.