Tantas instancias de muerte en el país nos llenan de desilusión y causan la sensación de no retorno. No solo la violencia generada por los alzados en armas sino también la que se realiza en las ciudades y en los pueblos por un motivo y por otro. Nos confunden tantas propuestas de solución que iluminan la esperanza y luego nos defraudan porque algunas de las partes que se comprometen con acciones y políticas que propicien el logro de algo de paz, deja de cumplir lo acordado y todo sigue como si nada se hubiera pactado.

Que la vida vuelva a vivir es un anhelo en tiempos en los que celebramos la memoria de la resurrección de Jesucristo. Como las primeras mujeres que al alba descubrieron que no era un muerto en la tumba sino un viviente, que había resucitado y ahora debían ceder los temores a lanzarse a la aventura de anunciarlo, aún a costa de la vida; los que seguimos hoy a Jesús, en medio de las tinieblas de la noche de tanta violencia acumulada, estamos urgidos a propiciar y promover acciones de paz juntamente con el desarrollo de una aguda conciencia crítica que impida el ser parte del concierto de las mentiras generadas desde los medios de comunicación, cuyos dueños tienen intereses que buscan fortalecer las polarizaciones que favorecen los propósitos de aquellos a quienes les conviene exacerbar y mantener la situación, los dueños de la guerra.

Que la vida vuelva a vivir es el llamado a no claudicar y seguir manteniendo la ilusión y la esperanza en mundos mejores. De allí que celebrar el día de los niños sea una llamada a la necesidad de formar con urgencia, desde la infancia, en el respeto a la vida, el cuidado de la vida, el sentido de la vida que señaló aquel que dijo que dejaran que los niños fueran a Él, por ello, es posible que sigamos manteniendo la esperanza. Al predicar el Reino, Jesús de Nazaret se refirió a la necesidad de hacerse como niños, no de infantilizarse sino de abrirnos a que la vida viva por la espontaneidad y la alegría, por la sinceridad y la capacidad de perdón y reconciliación sin resquemores, por la libertad de actuar aunque no les guste a los mayores.

Temo en que las instancias de muerte que preocupan tanto, impidan señalar y ver los destellos de luz que son tanta bondad en los ancianos y sus recuerdos gratos; tanto tesón en quienes siguen luchando por progresar y mejorar sus condiciones de vida; tanta energía e innovación en la juventud y tanta posibilidad de esperanza en quienes no claudican, impulsados por la fuerza del Espíritu que nos promete el Resucitado. Ese que una vez más nos sigue repitiendo como ayer al entrar en la casa en donde temerosos se escondían sus discípulos: “La paz con ustedes”. Y si le apostamos a la paz, la vida vuelve a vivir.

*Teólogo, Parroquia Santa Cruz de Manga.