En varias ocasiones hablando del progreso de Barranquilla y del porqué del estancamiento y atraso de nuestra ciudad, se me ha dicho que allá los políticos, aunque roban, hacen obras y promueven el progreso y acá solo roban. Siempre me ha parecido el descaro mayor de la conciencia perversa que justifica los medios en función del fin o que no se pregunta por la indecencia de esos mismos infelices medios.

Adela Cortina, investigadora y destacada eticista española, propone una ética de mínimos en la cual nos pongamos de acuerdo con la necesidad de lo mínimo que salve del imperio de la cínica manera de actuar las clases dirigentes y los gremios de la economía y las finanzas; tanto de los pueblos que se llaman a sí mismos desarrollados como de los denominados tercer mundo.

En la portada de su libro ‘¿Para qué sirve realmente la ética?’ señala: “Ninguna sociedad puede funcionar si sus miembros no mantienen una actitud ética. Ningún país puede salir de la crisis si las conductas inmorales de sus ciudadanos y políticos siguen proliferando con toda impunidad. Este libro nos recuerda que ahora más que nunca, necesitamos la ética”. Y ahora más que nunca en este país, donde el revoltillo de promesas de tantos candidatos cuestionados en sus manejos electoreros y dineros mal habidos afloran nuevamente escudadas en mentalidades que justifican el que se haga algo y se robe o el robo descarado sin hacer.

El cristiano y el católico, en particular, están invitados a propender por una ética de máximos de cara a los valores del reino predicado por Jesús de Nazaret, confesado por sus primeros seguidores y por nosotros. Y nos ha dejado el Espíritu uno con Él y el Padre. El Reino es vida y por ello urge a la defensa sin condiciones de la misma, el Reino es justicia y por lo mismo impulso a la lucha contra toda injusticia, para que lo demás venga por añadidura, el Reino es verdad y por lo tanto rechazo a la mentira, a las posverdades y al engaño promesero, a la falsedad camuflada en lenguajes infelices y amañados con tintes religiosos. El Reino es paz y por ello negación de toda violencia.

Dado tanto discurso sin comportamientos éticos consecuentes, este tiempo es una privilegiada llamada a ir seleccionando, por los caminos de la ética, a quienes no se contenten con hacer robando sino a quienes se prohíban en absoluto el robo, porque se reconocen seguidores de Aquel que es camino, verdad y vida; y por ello exigencia de perfección por la misericordia a semejanza del Dios Padre. Un serio desafío a salir con urgencia de las conciencias ingenuas que se dejan manipular por los medios de comunicación y las redes sociales, hacia la conciencia crítica que desentraña los signos de los tiempos, para desde ellos proponer que puede llegar el año del Señor. El Reino es gracia, es amor.

*Teólogo, Parroquia Santa Cruz de Manga.