Esta es la pregunta con la cual cierra el periodista de El Universal, Hermes Figueroa, su artículo del pasado viernes 4, sobre el informe del DANE, presentado por su director, Juan Daniel Oviedo, en un evento académico. Allí presenta algunas propuestas frente al dramático informe de la situación económica en la ciudad. Quiero en forma muy breve destacar los que pueden ser los aspectos más preocupantes del contexto por el cual atravesamos.

En diciembre pasado la ciudad “cerró con 38.000 desempleados”. “Cartagena es la segunda ciudad del país con la deuda más alta en términos de reducir el desempleo que se generó en la pandemia”. A pesar de la recuperación de empleos, “este es más precario con menos ingresos”. “Cartagena multiplicó por más de tres las personas en pobreza extrema entre 2019 y 2021”. “Los ingresos de los que laboran en Cartagena decayeron en 5%”.

De estas pocas notas se desprenden varias observaciones, que sin lugar a dudas se pueden ampliar y profundizar, pero lo esencial y que no debemos perder de vista, es que detrás de esas cifras hay personas de carne y hueso, especialmente niños, niñas, mujeres y adultos mayores. Personas como nosotros, con derechos, sueños y aspiraciones. Personas que siguen confiando y creyendo en su ciudad, que la siguen amando y defendiendo a pesar de que de ella reciben muy poco.

Esto nos sugiere que existen competencias en tres grandes sectores, que deben dar lugar a una profunda reflexión en torno a la pregunta de esta columna, que es la más importante de las acciones a ejecutar, de las decisiones a tomar y en particular de los acuerdos, convenios o alianzas que se deben proponer y hacer, para no seguir viendo por muchos trimestres más, informes como el que ahora comentamos del DANE.

1. Sin lugar a dudas la administración distrital no ha estado a la altura de esta crisis, y las acciones y decisiones tomadas han incidido muy poco en la transformación de este panorama; pero tiene tiempo y recursos para hacerlo.

2. El sector social (fundaciones, iglesias, universidades, etc.) ha intentado responder a esta situación, pero aún no se ven resultados concretos o prometedores, sabiendo que no es su responsabilidad cambiar este contexto, pero su legitimidad, credibilidad y capacidad de acción los convierte en actores centrales para generar confianza y cambios. Es sensato esperar de ellos propuestas concretas.

3. Quienes más capacidades tienen, los gremios, empresas y empresarios, han estado ausentes o ajenos a la problemática que vive la ciudad, con valiosas excepciones. No hay acciones o propuestas contundentes, tanto en función de su misión de generar riqueza social o de apoyar a otros para enfrentar esta otra pandemia que nos azota. Parecería que siguieran concentrados solo en su misión y negocio, cuando las evidencias muestran que una ciudad próspera lo es para todos y cuando las crisis sobrevienen nadie queda excluido.

*Sociólogo.