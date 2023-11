Qué es lo que queremos para Cartagena

Sé que este título es sugestivo y resultan atrayentes sus respuestas porque la mayoría de los ciudadanos del Corralito de Piedra quiere muchas cosas para seguir encontrando en nuestra ciudad la magia y el encanto evocador que produce su litografía, su historia, su estructura y todo lo macondiano que hay en ella. Y no es que ahora quiera adornar mis deseos con versos poéticos, lo cual no tendría nada de malo porque Cartagena se merece cánticos, regalos y enmiendas y no que la sigamos envolviendo con basuras, atracos, bloqueos, violación a la ley, impunidad, y decesos permanentes. Hacer recorridos de las diferentes gobernaciones señalando con el índice puntiagudo es raspar el caldero para hacer bulla y más bulla, después de comido el cucayo solo queda lavar bien el caldero y volver a poner el arroz a fuego lento para que el grano explote al máximo y se pueda saborear. Empezar con el discurso machacado es restarnos la oportunidad de tener una visión esperanzadora de lo que es ciudad y progreso. Ciertamente, cada líder de los cuatrienios habrá tenido grandes aciertos y excesivos desaciertos, ningún alcalde o gobernador está libre de tirar la primera piedra, puesto que cada ser humano en práctica y error y viceversa encuentra su hundimiento o salvación. Lo cierto que es que debemos respetarnos los unos a los otros y saber que cada decisión que tome uno de estos dirigentes nos repercute a todos, lo que quiere decir que ellos tienen una responsabilidad magna hacia un pueblo que desvaría y enloquece cuando se siente desprotegido, burlado y desamparado. Hay que trabajar todos unidos, cada uno de nosotros tiene el compromiso de hacer por la ciudad, de trabajar por la ciudad, cada uno de nosotros merece la oportunidad de construir convivencia ciudadana y fortalecer la cultura ciudadana, esto a través de nuestros actos y responsabilidad con el ambiente y cuanto nos rodea. La indiferencia, el desorden, creer que la culpa es del otro, nos está llevando cada vez más a la intolerancia, a la barbarie y a constantes desmanes en un colectivo que no encuentra el camino a la solución. Ahora, en el copioso listado a resolver de los casos puntuales, pienso que hay que priorizar para avanzar, esperando que los que asumen esa responsabilidad lo hagan bajo el juramento de la entrega, compromiso y cumplimiento, esa es la única forma de ver los frutos de los objetivos que se trazan en un plan de gobierno. Cada día es un nuevo comienzo, cada oportunidad es un camino, cada buena intención es un acto que edifica y sumado a la ética es ascender hacia los valores humanos escasos por estos días. Sigo trabajando por mi ciudad, sigo brindando oportunidades de transformación con las comunidades y no me rindo porque como ser humano tengo el compromiso de apoyar al prójimo. Vamos por más.

*Escritora.