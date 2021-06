En situaciones como la que Colombia vive es habitual que se alegue que esta o aquella ley es injusta, que tal o cual opción política es injusta, que las decisiones del Gobierno y las autoridades son injustas, o que, en general, el modelo político y económico son injustos. Desde dichas afirmaciones se procede a justificar la desobediencia y el incumplimiento de las normas e, incluso, la legitimidad del recurso a la violencia como único modo de defenderse y tratar de transformar un régimen injusto.

¿Son estas afirmaciones correctas? Dado que todo gira alrededor de la idea de qué es y qué no es justo, lo que convendría sería determinar qué es la justicia. Quepa contraponer dos respuestas: en primer lugar, aquella que dice que la justicia es algo previo al Derecho, innato, procedente de un ente superior y ajeno a la voluntad de los hombres como podría ser un dogma religioso, la naturaleza o la recta razón humana; en segundo lugar, aquella que afirma que todo lo anterior no son más que subjetivismos que apelan a ensoñaciones metafísicas, no existiendo una justicia objetiva, sino meras consideraciones de personas o grupos sobre qué es correcto o incorrecto, intereses contra intereses, no siendo posible llegar a un criterio absoluto de justicia, sino solo, y en el marco de un sistema democrático basado en el diálogo, la negociación y el respeto al otro, a un acuerdo más o menos mayoritario y transversal de qué aceptamos como justicia.

La primera respuesta considera que la justicia se concreta en principios previos a cualquier norma que, en caso de conflicto, se deben imponer a ella. La segunda respuesta afirma que, en una democracia, nuestro acuerdo sobre qué aceptamos por justicia se materializa en leyes que deben ser obedecidas. La primera cree que la justicia es algo permanente que no depende de tiempo y lugar. La segunda acepta que el contenido de la justicia, al no ser más que un consenso coyuntural, puede variar con los años. La primera, como considera que ella tiene la razón y los demás no, puede derivar en posturas intolerantes e históricamente ha dado ejemplos de fanatismo. La segunda, como asume la verdad relativa de sus postulados, acostumbra a ser tolerante y pluralista. La primera busca el ideal. La segunda se conforma con la realidad.

La primera es la de tantas personas que hoy en Colombia se arrojan objetos, insultos e incomprensión desde ambos lados de las barricadas. La segunda es la mía, la de Kelsen, la de Berlin, la de Popper y la de creo que casi toda la gente civilizada de este mundo. Claro, que quizá estoy equivocado. En eso consiste mi respuesta: en aceptar que se puede estar equivocado.