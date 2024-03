Que cese el fuego de Israel

El derecho penal, que se formó, entre otras causas, para evitar la ley del talión, tiene entre sus principios los de proporcionalidad, racionalidad y necesidad, cuando se trata de dosificar una sanción. El tema que me atañe, es espinoso, bien difícil. Es claro: 1) el grupo radical Hamás, perpetró, al interior de Israel, un ataque, donde perecieron más de mil doscientas (1.200) personas, más, doscientos cuarenta (240) que fueron secuestrados; 2) todos los palestinos no son del grupo Hamás, 3) qué culpa tienen los niños, los ancianos inválidos, las mujeres en embarazo, etc, que son inocentes de estos hechos. 4) No se puede confundir judaísmo, con sionismo, inclusive, ciudadanos israelíes están en contra de la barbarie. Además, al pueblo Israelí, es impensable darle una patente de corso, debido a sus sufrimientos, padecidos a través de los siglos para que realice este odioso linchamiento.

Como es un tema álgido, las mismas Naciones Unidas han reportado que el número de niños en “Gaza” que han sido asesinados por Israel en apenas cinco meses es mayor que el número de niños muertos en todas las guerras en los últimos cuatro años. En las últimas treinta y seis (36) horas más de treinta (30) párvulos fueron eliminados. Ya van más de treinta y dos mil (32.000) palestinos a quienes le segaron la vida, más de setenta y tres mil (73.000) heridos. Diariamente observamos en una forma dantesca como los Israelíes bombardean edificaciones, incluyendo mezquitas apiñadas de gente, igualmente como les afectan el sistema de salud, el agua potable, y como en la actualidad asesinan a los bebes de física hambre. Como demócrata puede que esté equivocado, los pretextos Israelíes son que los atacaron en el patio de su casa; que el grupo Hamás todavía tienen secuestradas algunas personas, que no quiere, esa línea fundamentalista, garantizar que no se presenten contraofensivas, que su pueblo también ha sufrido, etc. Como pacifistas, estoy seguro que la barbarie tiene que parar, no estoy solo en este razonamiento humanitario que busca que se dé una cabal aplicación al principio Pro Homine, todo lo beneficioso para el humano, que no es un medio para nada, sino un fin en sí mismo- Kant.

En la entrega de los “premios Oscar” había millones de personas que se pronunciaban en los alrededores del teatro donde se celebraba el certamen, exigiendo el cese de fuego en Gaza. Es más, el ganador al premio de mejor actor por su papel en “Oppenheimer” el Irlandés Cillian Murphy afirmó: “Estamos viviendo en el mundo creado por Oppenheimer”, quiero dedicarle este premio a la gente que hace la paz en todos lados”. No se quedó atrás otro gran defensor de los derechos humanos y el respeto a la dignidad, el director de cine Jonathan Glazer (de Londres) que se alzó con la estatuilla a la mejor película extranjera con “zona de interés” cinta que se desarrolla en el holocausto Nazi, que sigue la vida del comandante Hoss y su familia, quienes vivían cerca del campo de concentración más grande de esa Alemania, donde murieron 1.1 millones de personas.

Bien, el director sabía que iba a ser atacado por sus palabras, que el grupo Hamás, que los secuestrados, etc, etc, veamos lo que dijo: “Todas nuestras decisiones fueron tomadas para reflexionar y confrontarnos en el presente. Nuestra película muestra hacia donde conduce la deshumanización, que no se escamotee el carácter judío del holocausto, que ha sido secuestrado para justificar la ocupación.

En fin, en menos de veintiséis años, esta es mi premonición, antes del 2050 se le darán la estatuilla al director de la mejor película extranjera y al mejor sobresaliente actor que nos cuente la historia de un soldado israelita que no había tenido la posibilidad de tomar conciencia sobre el asesinato de niños en la franja de Gaza.

Adenda 1: la doctora Luz Adriana Camargo fue elegida como Fiscal General de la Nación. Sé que es una mujer honorable, incorruptible y valiente. A más de uno se le vio en la farmacia comprando altas dosis de “valeriana”. Éxitos doctora Camargo, se sube en un potro putrefacto.

Adenda 2: Bochornoso espectáculo el que protagonizó Jota P. Hernández en el Senado al tratar de entrampar con pruebas falsas al Ministro de Justicia. Al verse expuesto por el fraude, arremete contra la senadora María José Pizarro. El problema de este pelmazo ya es patológico y no hay quien lo sancione.