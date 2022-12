¿Qué cambió en el ICBF?

En su visita a Uribia (La Guajira), el presidente se encontró con una dura y desoladora realidad: la muerte de 20 niños wayuu por desnutrición bajo su gestión. Una realidad que es la punta del iceberg de un contexto mucho más brutal, pues hasta hoy, aproximadamente, 15.000 menores han sido víctimas de violencia sexual y 1400 fallecieron por muerte violenta en Colombia. El mandatario, visiblemente contrariado, dijo que se trataba de un fracaso y responsabilizó al ICBF. Sin dudas, este jalón de oreja del Gobierno “al propio Gobierno” y el gesto de indignación y autocrítica producen réditos políticos y, de contera, crean un “efecto teflón” en torno de la figura presidencial, pues la muerte se invisibiliza y el dolor se banaliza frente al gesto de genuflexión del poder, de allí el trino de Bolívar: “Petro se convierte en el primer presidente capaz de hacer autocrítica de su propio Gobierno”.

Antes de posesionar a Consuelo Baracaldo (directora del ICBF), sin embargo, el presidente fue advertido -incluso por su bancada- de su falta de idoneidad en la problemática de menores, pues su experticia es en ordenamiento territorial y finanzas (fue secretaria de Planeación en Chía) y su mérito -según la W Radio-: ser cercana a la familia presidencial. Lo curioso es que, al posesionarla, el presidente señaló que la misión de Baracaldo era “barrer las mafias políticas y el tráfico de influencias”; sin embargo, contrario a esto -dice la W radio-, lo primero que hizo fue nombrar a la esposa de su antiguo jefe (exalcalde de Zipaquirá) como secretaria privada, a un experto en desarrollo urbano para atender los procesos de adopción y, de secretario general, a un antiguo compañero de la Alcaldía de Chía. Esto es impresentable e incoherente con una propuesta de cambio.

Post scriptum1: me llama la atención que, ante los cuestionamientos generalizados a la directora del ICBF, el partido de gobierno, antes que pedir su remoción demanden “tímidamente” su renuncia o soliciten que voluntariamente se aparte del cargo o la citen a debate de control, como si fueran oposición. Pregunto: ¿por qué pedir la renuncia de una funcionaria incompetente - que el propio gobierno nombra- cuando puede ser removida por el presidente?

Post scriptum2: Errar es de humano. Lo correcto es rectificar, no justificar, no maquillar o persistir en el error. De nada sirve trasladar las funciones del ICBF al Ministerio de la Igualdad, si al frente no hay una persona idónea que tenga conocimiento y experticia en la problemática de la niñez y la adolescencia. El cambio exige tomarse en serio los derechos y el futuro de los menores en Colombia.

