Escribo este artículo a partir de uno de Iván Cancino, publicado en El Heraldo, donde él mismo, que es cachaco, reconoce el proceder de sus coterráneos, esos seres indefinidos, cuando dice: “Los cachacos nos auto saboteamos, pero no permitimos que los demás avancen”, que solo ven defectos en los demás, pero que ellos están llenos de estos, cosa que el provechoso clima frío no les deja ver. Y lo escribo sabiendo que toda regla tiene su excepción, porque los hay que son buenos.

¿Pero qué de bueno se puede esperar del bogotano?

Si por ejemplo el Acta de Independencia del 20 de julio que firmaron sus líderes en esa fecha, proclamada como de la independencia nacional, es una vergüenza cuando reconocen su plena sumisión a su “amado rey Fernando”. ¿Qué clase de independencia se proclama en ese vergonzoso texto?, típica del doble sentido que siempre usan cuando hablan. ‘El Libertador’ Simón Bolívar decía que el cachaco usa más el idioma para esconder que para decir verdades.

Distinta en cambio al Acta de Independencia de Cartagena, texto explícito y frentero, típico del proceder de los costeños, donde se declara la guerra al imperio español: “Hasta derramar la sangre si es necesario”. Y que le valió a los cartageneros el despiadado ataque por parte de la Corona en cabeza de Pablo Morillo, el que luego de agredir salvajemente a los cartageneros, en un crimen que hoy sería catalogado como de lesa humanidad, es recibido días después por los bogotanos con tapete rojo, guirnaldas y música militar.

Qué se puede esperar de un pueblo que lleva cien años haciendo el metro o no sé cuántos el Mundial de Fútbol o la carrera de Fórmula 1 o la Troncal de Occidente o la descontaminación del pestilente río Bogotá, o definiendo la selección ideal de futbol (porque es el único deporte que les gusta, los otros están olvidados), la que solo será campeona cuando el 90% de sus jugadores sean costeños. Y no hacen nada a pesar de que son los que deciden qué se hace con el presupuesto nacional.

Qué se puede esperar de esto señores que se visten de acuerdo a como esté el clima en Londres. Qué se puede esperar de un pueblo que da personajes como el inescrupuloso Juan Manuel Santos, o la irresponsable de Claudia López o el energúmeno de German Vargas o la desalmada de Íngrid Betancourt o fenómenos como Ernesto Samper Pizano, que es la síntesis de la descomposición nacional.

De Bogotá nada bueno puede salir, porque el cachaco es taimado, remilgado, no confiable y no concreta nada. Se esconde detrás de su español melifluo que no dice nada concluyente, porque el apacible clima frío (tal vez lo único bueno que tiene) permite darle largas a todo asunto.

¿Qué de bueno puede salir de Bogotá?, ¡Nada! Sin embargo, nos gobiernan desde tiempos inmemoriales, porque son grandes timadores, y nosotros... grandes pendejones.