Los cuatro proyectos más importantes de Cartagena no arrancan y esta bella ciudad cada vez se deteriora más, sin que ninguna administración tome cartas en el asunto. Protección costera: proyecto con recursos desde hace tres años y el tiempo pasa entre revisiones, declaración desierta de la licitación (20-07-2020), modificaciones y nuevamente otro proceso licitatorio, pareciera que nuestra ingeniería no es capaz de ejecutar ese proyecto o que los pliegos no han sido ajustados a la medida de algún interesado, la realidad es que cada vez que sube el nivel freático, media ciudad se inunda.

Sistema pluvial de desagüe: proyecto sin recursos, los canales obsoletos de desagüe requieren su recuperación, su estado es lamentable por múltiples razones, falta de cultura ciudadana que arroja toda clase de deshechos a ellos, igualmente el nivel freático impide que, en épocas de lluvia, estas sean desalojadas hacia la ciénaga de la Virgen, causando inundaciones en los barrios más pobres.

Canal del Dique: con recursos, pero con demoras en la estructuración de los pliegos de licitación y si pasa algo similar a la protección costera, pasarán tres años y estaremos hablando del mismo tema sin que haya arrancado.

Quinta avenida: no requiere recursos públicos, sin embargo, a pesar de la urgencia de un proyecto de esta clase, que no solo moderniza la ciudad, sino ahorra tiempo en la movilidad y haber sido firmado el comienzo del proyecto por la administración pasada, esta administración no ha autorizado su arranque sin dar explicación.

Como leía en El Universal en la sección de Facetas página 23 de febrero 7 de este año: “Cartagena se ha pasado la vida apagando incendios: cuando no eran los piratas que disparaban los cañones contra la ciudad, eran los antiguos sitiadores y asolapados malandrines que provocan el fuego”.

Nada ha cambiado desde su fundación el 1 de junio de 1533 por Pedro de Heredia, la ciudad más bella de América viene perdiendo su encanto ante la decidía de quienes tienen la obligación de preservar el patrimonio histórico. Según estudios e investigaciones de la UTB, estamos ad portas de que Cartagena desaparezca bajo el agua por efectos del cambio climático.

Ante la pobreza, desempleo y los estragos del COVID-19, todos esos proyectos traerían un beneficio económico para la ciudad y la preservaría para las futuras generaciones.

Invito a los entes nacionales, locales y medios de comunicación a tomar acción para evitar un desastre y lo que no pudieron hacer ni piratas ni sitiadores, la ciudad heroica sucumba por falta de acción y previsión de sus gobernantes.